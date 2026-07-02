Honda готовит новый 7-местный кроссовер: он станет конкурентом Suzuki и Toyota

Рендер: Daily-Motor

Honda продолжает подготовку к масштабному обновлению своего модельного ряда. Параллельно японский автопроизводитель разрабатывает совершенно новый трехрядный кроссовер, который станет одной из самых важных премьер ближайших лет.

В последние годы Honda существенно уступила позиции в сегменте семейных трехрядных кроссоверов на многих мировых рынках, где все большую популярность приобретают модели с семиместным салоном. Именно поэтому компания готовит полностью новую архитектуру PF2, которая станет основой для следующего поколения компактных и среднеразмерных автомобилей.

Будущий трехрядный кроссовер станет первой серийной моделью Honda, построенной именно на платформе PF2. В дальнейшем именно эта архитектура ляжет в основу целого семейства автомобилей с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими силовыми установками, став ключевым элементом стратегии развития компании.

По информации зарубежных источников, новый SUV расположится в модельной гамме выше Honda Elevate и будет конкурировать с такими моделями, как Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder, у которых скоро появятся 7-местные версии. Кроме того, собственные трехрядные кроссоверы к этому времени планируют представить Hyundai и Kia, поэтому конкуренция в сегменте заметно усилится.

Автомобиль будет построен на новой модульной платформе PF2, которая рассчитана сразу на несколько типов силовых установок. Архитектура поддерживает традиционные бензиновые двигатели, гибридные системы и полностью электрические версии. Производственным центром для автомобилей на этой платформе станет Индия, откуда машины будут поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Разработка модели ведется инженерами Honda в Японии и Таиланде при участии индийских специалистов. По предварительным данным, базовым двигателем станет знакомый 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, используемый на Honda Elevate. Одновременно компания готовит и более современную гибридную модификацию, которая должна стать одной из ключевых версий нового кроссовера.

Официальные сроки дебюта пока не раскрываются. По предварительной информации, серийное производство стартует к октябрю 2027 года, а продажи нового 7-местного кроссовера Honda начнутся в конце 2027-го или в начале 2028 года. Если эти сроки подтвердятся, новинка станет одной из первых моделей бренда, открывающих новую эпоху автомобилей Honda на платформе PF2.