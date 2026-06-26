Обновленный Lexus NX показали на первых рендерах

Lexus продолжает подготовку обновленного кроссовера NX. Недавно закамуфлированный прототип модели был замечен во время испытаний на Нюрбургринге, а зарубежные дизайнеры уже представили первые рендеры, демонстрирующие предполагаемый внешний вид новинки.
Lexus NX дебютировал в 2014 году и быстро стал одной из самых востребованных моделей японской премиальной марки. Второе поколение кроссовера вышло в 2021 году, получив новую платформу, современные гибридные силовые установки и впервые – подключаемую гибридную версию.
NX – один из самых продаваемых автомобилей Lexus во многих странах мира. Именно поэтому компания уделяет особое внимание его регулярной модернизации, чтобы сохранить модель конкурентоспособной в сегменте премиальных «паркетников» средних размеров и не подпустить конкурентов.
Судя по опубликованным рендерам, рестайлинговый Lexus NX сохранит фирменную решетку радиатора в форме веретена, однако ее оформление станет ближе к актуальному Lexus RX. Спереди также появятся новые светодиодные фары с измененной графикой дневных ходовых огней и более спортивный передний бампер.
Сзади главной новинкой могут стать переработанные горизонтальные светодиодные фонари, которые должны сделать внешний вид кроссовера современнее и повысить его узнаваемость.
По предварительной информации, линейка двигателей останется прежней. Покупателям продолжат предлагать версии с 2,5-литровым атмосферным мотором и гибридной системой, а также модификации с 2,4-литровым турбированным двигателем и гибридной силовой установкой.
Вместе с тем ожидается серьезное обновление подключаемой гибридной версии PHEV. По данным японских СМИ, автомобиль может получить аккумулятор емкостью 22,7 кВт/ч и двухмоторную силовую установку суммарной мощностью 329 лошадиных сил. Предполагаемый запас хода исключительно на электротяге составит от 137 до 151 километра.
Кроме того, инженеры Lexus доработают ходовую часть автомобиля. Испытания на Нюрбургринге связаны не только с проверкой надежности, но и с перенастройкой подвески. Сообщается, что кроссовер получит новые настройки пружин, амортизаторов и электроусилителя рулевого управления, что должно сделать отклики автомобиля более точными, а управляемость – ближе к спортивным моделям марки.
Точные сроки премьеры обновленного Lexus NX пока не раскрываются. Вероятно, рестайлинговый кроссовер дебютирует после завершения программы дорожных испытаний, которые сейчас проходят на дорогах общего пользования и гоночной трассе Нюрбургринг.
Но NX не единственный кроссовер Lexus, который ждет модернизации в ближайшее время. В скором времени рестайлингу должен подвергнуться старший брат этой модели – вседорожник RX, следом за которым свет увидит обновленный большой SUV с индексом TX, который позиционируется как конкурент BMW X7.