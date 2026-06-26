Обновленный Lexus NX показали на первых рендерах

Рендер: AutoYa

Lexus продолжает подготовку обновленного кроссовера NX. Недавно закамуфлированный прототип модели был замечен во время испытаний на Нюрбургринге, а зарубежные дизайнеры уже представили первые рендеры, демонстрирующие предполагаемый внешний вид новинки.

Lexus NX дебютировал в 2014 году и быстро стал одной из самых востребованных моделей японской премиальной марки. Второе поколение кроссовера вышло в 2021 году, получив новую платформу, современные гибридные силовые установки и впервые – подключаемую гибридную версию.

NX – один из самых продаваемых автомобилей Lexus во многих странах мира. Именно поэтому компания уделяет особое внимание его регулярной модернизации, чтобы сохранить модель конкурентоспособной в сегменте премиальных «паркетников» средних размеров и не подпустить конкурентов.

Судя по опубликованным рендерам, рестайлинговый Lexus NX сохранит фирменную решетку радиатора в форме веретена, однако ее оформление станет ближе к актуальному Lexus RX. Спереди также появятся новые светодиодные фары с измененной графикой дневных ходовых огней и более спортивный передний бампер.

Рендер: AutoYa

Сзади главной новинкой могут стать переработанные горизонтальные светодиодные фонари, которые должны сделать внешний вид кроссовера современнее и повысить его узнаваемость.

По предварительной информации, линейка двигателей останется прежней. Покупателям продолжат предлагать версии с 2,5-литровым атмосферным мотором и гибридной системой, а также модификации с 2,4-литровым турбированным двигателем и гибридной силовой установкой.

Вместе с тем ожидается серьезное обновление подключаемой гибридной версии PHEV. По данным японских СМИ, автомобиль может получить аккумулятор емкостью 22,7 кВт/ч и двухмоторную силовую установку суммарной мощностью 329 лошадиных сил. Предполагаемый запас хода исключительно на электротяге составит от 137 до 151 километра.

Фото: Lexus Enthusiast

Кроме того, инженеры Lexus доработают ходовую часть автомобиля. Испытания на Нюрбургринге связаны не только с проверкой надежности, но и с перенастройкой подвески. Сообщается, что кроссовер получит новые настройки пружин, амортизаторов и электроусилителя рулевого управления, что должно сделать отклики автомобиля более точными, а управляемость – ближе к спортивным моделям марки.

Точные сроки премьеры обновленного Lexus NX пока не раскрываются. Вероятно, рестайлинговый кроссовер дебютирует после завершения программы дорожных испытаний, которые сейчас проходят на дорогах общего пользования и гоночной трассе Нюрбургринг.

Но NX не единственный кроссовер Lexus, который ждет модернизации в ближайшее время. В скором времени рестайлингу должен подвергнуться старший брат этой модели – вседорожник RX, следом за которым свет увидит обновленный большой SUV с индексом TX, который позиционируется как конкурент BMW X7.