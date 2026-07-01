Honda спрятала в CR-V необычную функцию, о которой не знали даже многие его владельцы

Фото: Honda

Сегодня Honda CR-V считается одним из самых популярных кроссоверов в мире, однако далеко не все знают, что первые поколения этой модели обладали весьма необычной особенностью. С 1997 по 2006 год каждый CR-V комплектовался встроенным складным столиком, который можно было использовать во время отдыха на природе.

Honda представила CR-V в 1997 году. Модель стала одним из первых компактных кроссоверов, ориентированных прежде всего на комфортную эксплуатацию на асфальте, а не на серьезное бездорожье. Уже первое поколение быстро завоевало популярность благодаря просторному салону, надежной конструкции и практичности.

Одной из самых необычных особенностей первых двух поколений CR-V оказался складной столик для пикника. Он был спрятан под полом багажного отделения и входил в стандартное оснащение всех автомобилей, выпускавшихся с 1997 по 2006 год.

Интересно, что Honda практически не рекламировала эту функцию. О наличии столика лишь кратко упоминалось в руководстве по эксплуатации, поэтому многие владельцы годами не подозревали о его существовании.

Чтобы воспользоваться аксессуаром, необходимо было поднять пол багажника и извлечь столик, который был настолько удачно интегрирован в конструкцию автомобиля, что практически не бросался в глаза.

Почему столик исчез

В 2007 году дебютировало третье поколение Honda CR-V, вместе с которым необычный аксессуар исчез.

Официальную причину такого решения Honda не называла, однако изменение конструкции кузова вполне могло сыграть ключевую роль. Если у первых двух поколений запасное колесо крепилось на задней двери, то затем его переместили под днище автомобиля. Из-за новой компоновки места для встроенного столика больше не осталось.

Возвращение идеи

Фото: Honda

О необычной идее Honda вспомнила лишь в конце 2024 года, представив внедорожник Passport нового поколения.

Теперь столик больше не скрывается под полом багажника, а размещается непосредственно в грузовом отсеке, благодаря чему владельцы всегда знают о его наличии и могут быстро воспользоваться им.

Кроме того, аксессуар стал прочнее. В качестве полноценного столика он способен выдерживать нагрузку до 136 кг, а в роли полки в багажнике – до 20 кг.

Впрочем, в отличие от первых Honda CR-V, где столик входил в стандартную комплектацию, для нового Passport его предлагают только в качестве дополнительного аксессуара стоимостью 425 долларов (примерно 33 тысячи рублей по нынешнему курсу).