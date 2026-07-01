Новый BMW X6 показали на первых рендерах после премьеры X5 пятого поколения

Рендер: Sugar Design

Компания BMW официально представила новое поколение кроссовера X5, полностью изменив внешний вид модели, интерьер и техническую начинку. Несмотря на то, что премьера нового BMW X6 пока не состоялась, уже сейчас можно представить, каким окажется купеобразный кроссовер, поскольку традиционно он создается на той же платформе, что и X5.

BMW X6 дебютировал в 2008 году и стал одним из первых серийных кроссоверов с купеобразным кузовом. Именно эта модель фактически сформировала новый сегмент SUV Coupe, который впоследствии начали осваивать многие автопроизводители.

Рендер: Sugar Design

Судя по неофициальным изображениям, опубликованным студией-дизайна «Sugar Design», новый BMW X6 получит тот же фирменный дизайн Neue Klasse, что и недавно представленный X5. Переднюю часть украсят новые Х-образные светодиодные фары, переработанная решетка радиатора и более рельефный передний бампер.

Сбоку ожидаются скрытые дверные ручки нового типа, интегрированные в кузов. Такое решение должно улучшить аэродинамику автомобиля и сделать его внешний вид более современным.

Задняя часть, вероятнее всего, сохранит характерный покатый силуэт X6, однако оформление фонарей и двери багажника будет выполнено в новом фирменном стиле BMW.

Рендер: Sugar Design

Ожидается, что новый BMW X6 полностью разделит линейку двигателей с X5. В нее должны войти бензиновые, дизельные, подключаемые гибридные и полностью электрические версии, а также модификация с водородной силовой установкой, дебют которой намечен не ранее 2028 года.

Для американского рынка уже подтвержден бензиновый BMW X5 xDrive40 с 3-литровой рядной «шестеркой» мощностью 394 лошадиные силы, а также подключаемый гибрид X5 xDrive50e, развивающий 489 лошадиных сил благодаря сочетанию того же двигателя и батареи емкостью 26,5 кВт/ч. С высокой долей вероятности аналогичные версии появятся и у нового X6.

Электрическая версия кросс-купе с индексом iX6 может получить батарею емкостью 141 кВт/ч и запас хода на электротяге около 700 км.

Официальная дата премьеры нового BMW X6 пока не объявлена, однако, учитывая традиционный цикл обновления моделей BMW, дебют купеобразного кроссовера может состояться уже в ближайшее время. И если новый «икс пятый» поступит в продажу в конце 2026 года, то новый «икс шестой», скорее всего, доберется до дилеров в течение 2027-го.