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Honda готовит обновленный Civic Type R: появились первые подробности

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Honda Civic Type R может пережить масштабное обновление уже осенью 2026 года

Honda готовит обновленный Civic Type R: появились первые подробности
Рендер: Motor-Fan

Одна из самых известных переднеприводных спортивных моделей Honda, судя по слухам, готовится к серьезной модернизации. Обновленный Civic Type R может получить более агрессивный дизайн, вдохновленный концептом HRC, сохранив при этом механическую коробку передач и турбомотор.

По предварительным данным, премьера автомобиля может состояться уже осенью 2026 года. При этом стандартная версия модели уже исчезла с официального сайта марки, оставив в продаже только специальное исполнение Racing Black Package.

Honda Civic Type R поколения FL5 дебютировал в 2022 году и быстро стал одним из самых известных переднеприводных спорткаров в мире. Автомобиль установил рекорд круга среди серийных переднеприводных моделей на Нюрбургринге, а высокий спрос привел к тому, что в Японии продажи долгое время осуществлялись только по предварительным заявкам или через лотерею.

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В последние недели внимание «хондоводов»  привлекло исчезновение обычного Civic Type R с официального сайта Honda в Японии. Сейчас в конфигураторе доступна только специальная версия Racing Black Package стоимостью 6 миллионов 179 тысяч 800 иен (примерно 3 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Honda готовит обновленный Civic Type R: появились первые подробности
Фото: Toyota

Официально Honda не объявляла о завершении производства стандартной версии, однако японские СМИ предполагают, что компания уже прекратила ее выпуск, готовя к дебюту модернизированный вариант.

Главным источником вдохновения для обновленного Civic Type R, как ожидается, станет концепт HRC (на фото выше), представленный на автосалоне в Токио в 2026 году. Независимые дизайнеры уже показали, как может выглядеть серийная версия автомобиля.

Honda готовит обновленный Civic Type R: появились первые подробности
Рендер: Motor-Fan

Судя по рендерам, хэтчбек получит переработанный передний бампер с увеличенными прямоугольными воздухозаборниками и дополнительными аэродинамическими элементами по краям. Также ожидаются новые вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, благодаря которым автомобиль станет выглядеть еще шире и агрессивнее.

В салоне, по слухам, появится современная мультимедийная система с сервисами Google, цифровая приборная панель нового поколения и расширенные возможности записи телеметрии для трек-дней.

Кардинальных изменений в силовой установке не ожидается. По предварительной информации, Honda сохранит 2-литровый турбированный двигатель VTEC Turbo в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Максимальная мощность останется на уровне 330 лошадиных сил, однако инженеры могут улучшить отклик двигателя за счет новой калибровки блока управления, а также модернизированных систем впуска и выпуска. 

Кроме того, ожидаются небольшие изменения в настройках подвески, повышенная жесткость кузова и доработанная аэродинамика. По предварительным оценкам, стоимость новинки окажется выше нынешней специальной версии Racing Black Package, то есть превысит 6,2 миллиона иен. Впрочем, пока Honda официально не подтверждала эту информацию.

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