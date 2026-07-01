Renault Logan и Renault Sandero: все преимущества и недостатки популярных бюджетников

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Renault Logan и Renault Sandero давно заслужили репутацию одних из самых надежных и неприхотливых автомобилей в своем классе. Их ценят за простую конструкцию, доступное обслуживание и высокий ресурс основных агрегатов. Именно поэтому даже машины с большими пробегами продолжают пользоваться стабильным спросом на вторичном рынке. Однако у этих моделей есть не только достоинства, но и недостатки, о которых стоит знать перед покупкой. Обо всех них – в нашем материале.

Появление Renault Logan в России в середине 2000-х годов стало важным этапом для всего бюджетного сегмента. Автомобиль создавался специально как доступная модель для развивающихся рынков, и именно российские условия эксплуатации: плохие дороги, холодный климат и высокая нагрузка стали для него главным испытанием.

Сборка Logan была локализована на московском предприятии «Автофрамос» (позже – Renault Россия), что позволило удержать цену на конкурентном уровне. Практически сразу модель стала массовой: ее активно закупали таксопарки, государственные структуры и частные владельцы, которым был нужен максимально простой и надежный автомобиль.

Позже к Logan присоединился Sandero – хэтчбек на той же платформе, ориентированный на более молодую аудиторию. Он быстро повторил успех седана, особенно в регионах, где ценились компактность и энергоемкая подвеска.

В 2014 году на рынок вышло второе поколение Logan и Sandero, заметно улучшенное по дизайну и оснащению, но с сохранением ключевой философии доступности и простоты.

Главные преимущества

Основное достоинство Logan и Sandero – надежность силовых агрегатов. Наиболее удачными считаются бензиновые двигатели 1.6 K7M и K4M, способные при своевременном обслуживании пройти 400–500 тысяч километров без капитального ремонта. Более современный двигатель H4M с цепным приводом ГРМ также отличается хорошим ресурсом и обычно служит не менее 300–400 тысяч километров.

Не менее удачной считается пятиступенчатая механическая коробка передач, которая зачастую работает без серьезного ремонта более 400 тысяч километров. Автомат DP2 менее беспроблемный, однако при регулярной замене масла и отсутствии перегревов способен прослужить 250–350 тысяч километров.

Еще один важный плюс – энергоемкая подвеска. Она хорошо переносит плохие дороги, а большинство ее элементов отличаются высоким ресурсом и стоят недорого. Благодаря простой конструкции обслуживание Logan и Sandero обходится заметно дешевле многих конкурентов, а найти необходимые запчасти можно практически в любом магазине.

Также владельцы ценят эти автомобили за ремонтопригодность. Конструкция максимально простая, поэтому большинство сервисов хорошо знакомы с этими моделями, а стоимость ремонта остается одной из самых доступных в классе.

Основные недостатки

Главная претензия большинства владельцев – слабая шумоизоляция. Уже на скорости около 100 км/ч в салоне хорошо слышны шум двигателя, колес и встречного ветра.

Интерьер тоже сложно назвать современным. В отделке используется жесткий пластик, который быстро покрывается царапинами, а уровень оснащения даже у богатых комплектаций сегодня выглядит скромным.

Автоматическая коробка передач требует более внимательного обслуживания, чем механика. Если долго не менять масло или регулярно перегревать трансмиссию, возможны дорогостоящие неисправности гидроблока и соленоидов.

На возрастных экземплярах также встречаются течи масла через различные уплотнения, а у автомобилей первого поколения необходимо внимательно осматривать кузов на предмет коррозии, особенно пороги, задние арки, днище и нижние кромки дверей.

Кроме того, со временем могут появляться мелкие неисправности электрики – выходят из строя катушки зажигания, датчики ABS, стеклоподъемники или контакты задних фонарей. Обычно такие поломки не требуют серьезных затрат.

Стоит ли покупать их на «вторичке»?

Если найти Renault Logan или Renault Sandero с прозрачной историей обслуживания, без серьезной коррозии и с исправной трансмиссией, такой автомобиль способен прослужить еще многие годы. Эти модели остаются одними из самых удачных бюджетных автомобилей на вторичном рынке благодаря сочетанию надежности, высокой ремонтопригодности, недорогого обслуживания и большого ресурса основных агрегатов.

Что по ценам?

На вторичном авторынке стоимость отживших Logan и Sandero с большими пробегами и критическими поломками начинается от 70 тысяч рублей, тогда как наиболее свежие и хорошо сохранившиеся экземпляры (иногда почти без реального пробега) сейчас продаются по ценам до 1 миллиона 800 тысяч рублей.