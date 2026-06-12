Renault Logan: сколько ходят моторы и коробки передач

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Renault Logan давно заслужил репутацию одного из самых надежных бюджетных автомобилей на российском рынке. Простая конструкция, доступные запчасти и высокая ремонтопригодность позволили модели стать популярной как среди частных владельцев, так и в таксопарках. Однако ресурс автомобиля во многом зависит от установленного двигателя и коробки передач.

Первое поколение Logan, выпускавшееся в России с 2005 по 2014 год, оснащалось несколькими бензиновыми моторами. Базовым был 1,4-литровый двигатель K7J мощностью 75 л.с. Несмотря на скромные характеристики, агрегат отличался высокой выносливостью. При своевременной замене масла и ремня ГРМ его ресурс нередко превышает 300 тысяч км, а некоторые экземпляры проходят более 400 тысяч км без капитального ремонта.

Наиболее распространенным считается двигатель K7M объемом 1,6 литра и мощностью 82–87 л.с. Именно этот мотор многие «сервисмены» называют самым удачным для Logan. Простая восьмиклапанная конструкция обеспечивает ресурс на уровне 350 –500 тысяч км. Нередко такие автомобили продолжают эксплуатироваться даже после полумиллиона километров пробега.

Более мощный 16-клапанный двигатель K4M объемом 1,6 литра появился на на заре рестайлинга Logan первого поколения и позднее перекочевал на второе поколение модели. Он обеспечивает лучшую динамику, однако несколько сложнее в обслуживании. Средний ресурс агрегата составляет 300 – 400 тысяч км.

С выходом второго поколения Logan на российском рынке появился двигатель H4M мощностью 113 л.с., разработанный совместно с Nissan. Его главной особенностью стала цепь ГРМ вместо ремня. При качественном обслуживании ресурс такого двигателя достигает 250 – 350 тысяч км.

Что касается коробок передач, наиболее долговечными считаются механические агрегаты JH3 и JR5. Они способны проходить 300–500 тысяч км без серьезного вмешательства. Обычно после 250 – 300 тысяч км владельцы сталкиваются лишь с износом подшипников или синхронизаторов.

Четырехступенчатый автомат DP2, известный также под индексом AL4, имеет менее безупречную репутацию. При регулярной замене масла его ресурс может достигать 200–300 тысяч км, однако отсутствие обслуживания часто приводит к дорогостоящему ремонту уже после 120–150 тысяч км.

В целом самыми надежными версиями Renault Logan считаются автомобили первого поколения с двигателем K7M и механической коробкой передач. Такие машины по праву считаются одними из самых выносливых бюджетных седанов на вторичном рынке.

Вот только их количество на «вторичке» постепенно сокращается, а отыскать варианты, в которых автомобиль будет находиться в хорошем техническом и визуальном состояниях уже практически невозможно.