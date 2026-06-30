Mitsubishi готовит секретный компактный SUV: как он может выглядеть

Рендер: Goo-net

В начале июня этого года Mitsubishi раскрыла свой большой план, в рамках которого модельная линейка компании переживет процедуру полной перезагрузки. Одним из ее драйверов станет новый флагманский вседорожник Pajero, премьеру которого запланировали на осень этого года.

Но помимо этой модели японский автопроизводитель также готовит ряд секретных SUV-моделей, одна из которых значится как компактный кроссовер. Накануне стало известно, как такой автомобиль может выглядеть, а также чего ждать от его оснащения.

Тизер: Mitsubishi

Когда речь заходит о компактных вседорожниках, первое, что приходит в голову – это Pajero Mini, который просуществовал в модельном ряду Mitsubishi с 1994 по 2012 годы. Считается, что новый автомобиль, который Mitsubishi в настоящее время называет «компактным SUV», по сути, является преемником этой модели.

Рендер: Goo-net

Судя по получившемуся неофициальному рендеру, снаружи машина будет походить на кроссовер Xforce, который уже успешно продается на рынках стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Таиланд и Вьетнам. Мировая премьера этой модели состоялась в августе 2023 года, а позднее география продаж расширилась за счет Таиланда.

Помимо внешнего облика, секретная новинка Mitsubishi должна унаследовать у кроссовера Xforce современную гибридную силовую установку HEV. Она включает 1,6-литровый бензиновый двигатель MIVEC, работающий в паре с электромотором мощностью 115 лошадиных сил.

Система оснащена новым механизмом отключения двигателя от трансмиссии на высоких скоростях, что позволяет снизить потери энергии и добиться заявленного расхода топлива около 4,1-литра бензина на 100 км.

Пока гибридный Mitsubishi Xforce предлагается исключительно с передним приводом, однако автомобиль уже оснащен системой активного управления рысканием (AYC), поэтому в перспективе не исключено появление полноприводной версии, которая практически наверняка будет и в новой SUV-модели Mitsubishi, анонсированной в начале этого месяца.

По данным японских СМИ, производство этого вседорожника планируют организовать на заводе Mitsubishi Motors в таиландском Лаем Чабанге. Ожидается, что такие кроссоверы будут продавать не только в странах АСЕАН, но и на домашнем японском рынке. В качестве предварительных сроков мировой премьеры машины называют вторую половину 2027 года.

Что касается автомобиля, обозначенного руководством компании как «маленький SUV», то, скорее всего, этим автомобилем может оказаться кей-кар с внедорожным дизайном, который построят на единой платформе Mitsubishi и Nissan (NMKV), что сделает его братом-близнецом таких компактных моделей, как Mitsubishi eK Wagon и Nissan Dayz.