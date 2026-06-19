Новый Mitsubishi Pajero Mini показали на неофициальных изображениях

Рендер: Carview

В продуктовой стратегии Mitsubishi заметили возможного преемника Pajero Mini.

Японские дизайнеры подготовили неофициальные изображения будущей модели.

По слухам, внедорожник может вернуться на рынок уже в 2027 году.

Недавно Mitsubishi раскрыла долгосрочный продуктовый план, предусматривающий запуск 13 новых моделей. Помимо уже анонсированного внедорожника Pajero, который должен вернуться на рынок осенью 2026 года, опубликованная схема намекает на появление еще нескольких знаковых автомобилей бренда.

В ближайшие годы Mitsubishi может вернуть имя Pajero Mini. Это имя десятилетиями оставалось одним из самых известных в линейке японской компании. Производство внедорожника завершилось в 2012 году, после чего модель исчезла с японского рынка.

Главной новостью остается возвращение классического Pajero. Новый внедорожник должен дебютировать уже осенью 2026 года и, как ожидается, сохранит рамную конструкцию. Производство модели планируют организовать в Таиланде.

Инфографика: Mitsubishi

Однако внимание журналистов привлекли и другие обозначения на слайде Mitsubishi. В частности, в нем упоминаются «компактный внедорожник» и «маленький внедорожник». По мнению инсайдеров из Японии, за этими проектами может скрываться как минимум один новый представитель семейства Pajero.

Одним из наиболее вероятных кандидатов считается Pajero Mini. Если модель действительно вернется, она может получить компактные размеры кей-кара и внедорожный дизайн с оглядкой на Suzuki Jimny. Кроме того, не исключается использование электрической силовой установки в сочетании с фирменными технологиями полного привода Mitsubishi S-AWC.

Новый Mitsubishi Pajero Mini

Рендер: Carview

Как может выглядеть такой внедорожник накануне показали цифровые художники японского портала «Carview», опубликовавшие рендеры этой пока существующей лишь в виде виртуального прототипа машины.

На изображениях новый «Паджеро Мини» предстал в виде классического 5-дверного внедорожника из сегмента кей-каров (длиной до 3,4-метра) с многоуровневой передней оптикой, прямоугольной радиаторной решеткой, высоким капотом, брутальными бамперами, пластиковым обвесом на колесных арках и рейлингами на крыше.

Интересно, но ранее другое известное японское издание публиковало собственный вариант дизайна следующего Pajero Mini, а также предполагало, что такой автомобиль мог бы появиться уже в 2027 году, то есть спустя 15 лет после снятия с конвейера. В основу этой модели «прочат» платформу NMKV, разработанную совместными усилиями инженеров Mitsubishi и Nissan.

Если эта информация найдет свое подтверждение, то новый мини-внедорожник окажется близким родственником моделей Mitsubishi eK Wagon и Nissan Dayz.

Рассчитывать на то, что машина окажется полноценным вездеходом, каким была раньше, не стоит. Однако инженеры японского автопроизводителя постараются настроить систему полного привода автомобиля таким образом, чтобы вкупе с короткой колесной базой и свесами мини-внедорожник мог съезжать с асфальта и двигаться там, где другие кей-кары застрянут даже в полноприводных версиях.