Новый Subaru Levorg показали на первых рендерах: универсал получит гибридную установку Toyota

Рендер: carview

В Японии продолжают появляться новые подробности о следующем поколении Subaru Levorg. По предварительной информации, флагманский универсал марки может пройти полноценную смену поколения уже в 2027 году. Независимые дизайнеры уже показали, как может выглядеть будущая новинка, а местные СМИ раскрыли первые технические детали проекта.

Subaru Levorg дебютировал в 2014 году как преемник спортивных универсалов Legacy Touring Wagon. Модель быстро стала одной из ключевых в японской линейке бренда, объединив практичный кузов, фирменный полный привод Symmetrical AWD и оппозитные двигатели.

Рендер: carview

Судя по опубликованным рендерам, универсал следующего поколения получит более современный внешний облик. Автомобиль обзаведется узкими светодиодными фарами, широкой передней частью кузова и новым оформлением переднего бампера в стиле последних моделей Subaru.

Изменения затронут и интерьер. По предварительным данным, новинка получит полностью цифровую приборную панель нового поколения, а также увеличенный дисплей мультимедийной системы с расширенным набором функций.

Главным техническим новшеством станет новая гибридная силовая установка. По слухам, она будет построена с использованием технологий Toyota Hybrid System (THS) и объединит 2,5-литровый оппозитный бензиновый двигатель, мощный электромотор и вариатор Lineartronic.

В отличие от существующих мягкогибридных версий, новая система должна обеспечить возможность более продолжительного движения на электротяге, а также заметно снизить расход топлива.

При этом линейка двигателей сохранит разнообразие. Базовым, как ожидается, останется 1,8-литровый турбированный оппозитный двигатель. Более мощный 2,4-литровый турбомотор предложат лишь для отдельных, наиболее дорогих комплектаций.

По предварительной информации японских СМИ, официальная презентация нового Subaru Levorg может состояться до конца текущего года. При этом старт продаж, вероятнее всего, будет отложен до следующего года. Впрочем, пока «Субару» никак не анонсировала скорую смену поколения своего популярного универсала, поэтому потенциальные характеристики этой модели и сроки ее запуска можно рассматривать лишь как предварительные.

Между тем, новые Subaru Levorg (машины актуального поколения 2026 года выпуска) сегодня можно найти в продаже даже в России. Такие универсалы ввозят к нам по альтернативным каналам импорта. Цены на них, судя по объявлениям на популярных классифайдах, составляют в среднем 3 миллиона рублей.