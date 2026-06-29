Hyundai Tucson пятого поколения (NX5): неофициальные изображения и подробности

Рендер: NYMammoth

Компания Hyundai активно тестирует Tucson нового поколения (индекс NX5). Прототипы кроссовера уже неоднократно замечали во время дорожных испытаний в Южной Корее, Европе и США. Судя по последним данным, модель ждет не только полностью новый дизайн, но и серьезные технические изменения.

Hyundai Tucson выпускается с 2004 года и остается одной из самых продаваемых моделей бренда. Нынешнее четвертое поколение дебютировало в 2020 году и стало известно благодаря необычному дизайну с интегрированными в решетку радиатора дневными ходовыми огнями.

Tucson является одним из ключевых кроссоверов Hyundai на мировом рынке. Следующее поколение должно усилить позиции модели в борьбе с гораздо более популярными представителями сегмента, такими как Toyota RAV4.

По предварительной информации, внешний облик нового Tucson будет выполнен в фирменной стилистике Hyundai под названием Art of Steel («Искусство стали»). Независимые дизайнеры уже показали, как может выглядеть кроссовер.

Рендер: NYMammoth

Ожидается, что автомобиль получит более квадратный силуэт, вертикальную переднюю часть, плоские боковины кузова и более высокий профиль.

Спереди появятся вертикальные светодиодные элементы, массивная решетка радиатора, горизонтально расположенные блоки фар и капот с выраженными гранями. Сзади шпионские фотографии демонстрируют новые L-образные фонари, уходящие вниз к бамперу.

Главным техническим новшеством должна стать новая гибридная архитектура TMED-II, которая уже дебютировала на Hyundai Palisade. Она объединяет турбированный двигатель объемом 1,6 литра нового поколения с электрической системой.

Рендер: NYMammoth

По предварительным данным, гибридная версия Tucson для американского рынка будет развивать около 235 лошадиных сил. Одновременно увеличится максимальный крутящий момент – с 367 до 380 Нм. Также ожидается улучшение экономичности и увеличение запаса хода у подключаемого гибрида (PHEV).

Фото: Hyundai

Серьезно обновится и интерьер. Hyundai готовит новое поколение мультимедийной системы Pleos Connect, которая будет доступна с дисплеями диагональю 12,9, 14,6 и 17 дюймов. По данным инсайдеров, Tucson получит самый крупный вариант экрана, а также отдельную цифровую приборную панель диагональю около 9,9 дюйма.

Кроме стандартных модификаций компания готовит сразу несколько специальных исполнений нового Tucson. Помимо спортивной версии N Line ожидается полноценная модификация Hyundai N, а также внедорожный вариант XRT Pro. Последний будет отличаться увеличенным дорожным просветом, буксировочными проушинами, расширителями колесных арок, специальными колесными дисками и внедорожными шинами.

Премьера новой генерации Tucson, по слухам, состоится ближе к конце этого – началу следующего года. Как и прежде, главными конкурентами этой модели выступят Toyota RAV-4, Mazda CX-5, Honda CR-V, Kia Sportage и другие представители этого сегмента SUV.