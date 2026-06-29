Hyundai Tucson пятого поколения (NX5): неофициальные изображения и подробности

Компания Hyundai активно тестирует Tucson нового поколения (индекс NX5). Прототипы кроссовера уже неоднократно замечали во время дорожных испытаний в Южной Корее, Европе и США. Судя по последним данным, модель ждет не только полностью новый дизайн, но и серьезные технические изменения.
Hyundai Tucson выпускается с 2004 года и остается одной из самых продаваемых моделей бренда. Нынешнее четвертое поколение дебютировало в 2020 году и стало известно благодаря необычному дизайну с интегрированными в решетку радиатора дневными ходовыми огнями.
Tucson является одним из ключевых кроссоверов Hyundai на мировом рынке. Следующее поколение должно усилить позиции модели в борьбе с гораздо более популярными представителями сегмента, такими как Toyota RAV4.
По предварительной информации, внешний облик нового Tucson будет выполнен в фирменной стилистике Hyundai под названием Art of Steel («Искусство стали»). Независимые дизайнеры уже показали, как может выглядеть кроссовер.
Ожидается, что автомобиль получит более квадратный силуэт, вертикальную переднюю часть, плоские боковины кузова и более высокий профиль.
Спереди появятся вертикальные светодиодные элементы, массивная решетка радиатора, горизонтально расположенные блоки фар и капот с выраженными гранями. Сзади шпионские фотографии демонстрируют новые L-образные фонари, уходящие вниз к бамперу.
Главным техническим новшеством должна стать новая гибридная архитектура TMED-II, которая уже дебютировала на Hyundai Palisade. Она объединяет турбированный двигатель объемом 1,6 литра нового поколения с электрической системой.
По предварительным данным, гибридная версия Tucson для американского рынка будет развивать около 235 лошадиных сил. Одновременно увеличится максимальный крутящий момент – с 367 до 380 Нм. Также ожидается улучшение экономичности и увеличение запаса хода у подключаемого гибрида (PHEV).
Серьезно обновится и интерьер. Hyundai готовит новое поколение мультимедийной системы Pleos Connect, которая будет доступна с дисплеями диагональю 12,9, 14,6 и 17 дюймов. По данным инсайдеров, Tucson получит самый крупный вариант экрана, а также отдельную цифровую приборную панель диагональю около 9,9 дюйма.
Кроме стандартных модификаций компания готовит сразу несколько специальных исполнений нового Tucson. Помимо спортивной версии N Line ожидается полноценная модификация Hyundai N, а также внедорожный вариант XRT Pro. Последний будет отличаться увеличенным дорожным просветом, буксировочными проушинами, расширителями колесных арок, специальными колесными дисками и внедорожными шинами.
Премьера новой генерации Tucson, по слухам, состоится ближе к конце этого – началу следующего года. Как и прежде, главными конкурентами этой модели выступят Toyota RAV-4, Mazda CX-5, Honda CR-V, Kia Sportage и другие представители этого сегмента SUV.