На аукцион выставили Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet стоимостью до 1,8 миллиона евро

Фото: Artcurial

Аукционный дом Artcurial выставил на продажу один из самых редких автомобилей в истории Mercedes-Benz – лимузин 600 Pullman Landaulet. Всего немецкая марка построила лишь 21 такой автомобиль, а стоимость конкретного экземпляра, по оценкам экспертов, может достичь 1,8 миллиона евро (примерно 157 миллионов рублей).

Mercedes-Benz 600 выпускался с 1965 по 1981 год и считался вершиной инженерных возможностей немецкой марки. На протяжении десятилетий этот автомобиль использовали главы государств, представители королевских семей и другие высокопоставленные лица по всему миру.

До появления моделей Maybach 57 и 62 именно Mercedes-Benz 600 являлся самым роскошным серийным автомобилем компании. Pullman Landaulet стал наиболее эксклюзивной его версией, собиравшейся вручную с практически неограниченными возможностями индивидуальной отделки.

Фото: Artcurial

Выставленный на торги автомобиль построен на растянутом шасси Pullman длиной 3,9 метра. Главной особенностью версии Landaulet является мягкая складная крыша над пассажирской частью салона, которая позволяла главам государств приветствовать публику во время официальных мероприятий, оставаясь при этом в максимально комфортных условиях.

Фото: Artcurial

За дизайн автомобиля отвечал знаменитый французский дизайнер Поль Брак. Каждый экземпляр собирался вручную в Штутгарте лучшими мастерами Mercedes-Benz и фактически являлся уникальным проектом.

Под капотом установлен 6,3-литровый двигатель V8 с механическим впрыском топлива, развивающий около 250 лошадиных сил. В паре с ним работает четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

Одной из главных технических особенностей модели стала центральная гидравлическая система высокого давления, управлявшая стеклоподъемниками, сиденьями, дверями, крышкой багажника и складной крышей. Дополняла ее гидропневматическая подвеска с автоматическим поддержанием дорожного просвета.

История конкретного автомобиля также весьма необычна. В начале 1971 года лимузин, приобретенный новым, был отправлен в одну из стран Западной Африки, где пополнил президентский автопарк. В 1987 году Mercedes-Benz вернул машину в Штутгарт для комплексной реставрации, после чего автомобиль отправили в бельгийское ателье Carat Duchatelet, специалисты которого полностью восстановили деревянную отделку салона и обивку.

На тот момент стоимость восстановительных работ составила около 3 миллионов французских франков, что эквивалентно примерно 457 тысячам евро (почти 40 миллионов рублей).

Нынешний владелец приобрел лимузин в 2014 году с пробегом всего 27 тысяч километров. Спустя два года автомобиль вновь прошел полную реставрацию в парижской мастерской Atelier 600, где были восстановлены двигатель, гидравлическая и пневматическая системы, подвеска, тормоза, система охлаждения, заменены сайлентблоки, шаровые опоры, лобовое стекло и полностью обновлена складная крыша.