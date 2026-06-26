Рестайлинговый Toyota Land Cruiser 300 показан на первых неофициальных изображениях

Рендеры: AutoYa

Toyota готовится к очередному обновлению своего флагманского внедорожника Land Cruiser 300. Машина, представленная в нынешнем поколении в 2021 году, прошла через небольшой рестайлинг в 2025-м, а теперь ее ждет более крупная модернизация, намеченная на ближайшие годы.

По каким канонам она может пройти, накануне показала независимая дизайн-студия «AutoYa», выложившая в открытый доступ не только рендеры экстерьера нового «трехсотого», но и его внутреннего убранства.

Апгрейд образца прошлого года не затронул дизайн внедорожника, но изменения в нем могут произойти с грядущим обновлением.

Рендеры: AutoYa

Переделке, судя по неофициальным картинкам, могут подвергнуться его решетка радиатора, которая сменит знаменитые горизонтальные хромированные ламели на черную сетку, а также бамперы и, возможно, фары с задними фонарями, поменяющими внутреннюю «LED-графику».

Рендер: AutoYa

Точечных перемен стоит ждать даже в салоне «трехсотого». Обновленный внедорожник должен как минимум получить новое рулевое колесо, которое стало прерогативой всех современных внедорожных моделей компании, в том числе младших Land Cruiser 250 и Land Cruiser FJ.

О технических новшествах пока говорить слишком рано, но, скорее всего, в агрегатном отношении Land Cruiser 300 останется прежним.

В прошлом году эта модель Toyota обзавелась гибридной силовой установкой i-Force Max, которая опирается на 3,4-литровый твин-турбомотор V6 и 10-скоростную автоматическую коробку передач. Связку им составляет тяговый электрический двигатель. Максимальная мощность системы достигает 457 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента, что делает эту версию «трехсотого» самой производительной за всю его историю.

Официальная премьера рестайлингового Toyota Land Cruiser 300 может состояться до конца 2027 года.

Что касается актуальных «трехсотых», то они сейчас, несмотря на уход «Тойоты» из РФ, массово представлены на российском рынке. В общей сложности мы насчитали порядка 87 предложений таких внедорожников 2026 года выпуска от частных продавцов и «серых» дилеров с нулевыми или околонулевыми пробегами. Цены на них варьируются в вилке от 10 миллионов 730 тысяч до 18 миллионов рублей.