Возрожденный микромобиль BMW Isetta показали на первых концепт-артах

Рендер: Giorgi Tedoradze

Легендарный компакт-кар BMW Isetta возвращается, правда пока виртуально благодаря усилиям независимого дизайнера Георги Тедорадзе из Грузии. Художник представил серию концепт-артов, демонстрирующих собственное видение возможного возрождения одного из самых необычных автомобилей в истории немецкой марки.

BMW Isetta выпускалась с 1955 по 1962 год и считается одним из самых известных микроавтомобилей в мире. Компактная двухместная модель с единственной передней дверью помогла немецкому производителю преодолеть финансовые трудности середины прошлого века и стала настоящей автомобильной иконой.

Несмотря на небольшие размеры, Isetta сыграла важную роль в истории BMW. Именно успех этого необычного автомобиля позволил компании укрепить свое положение и продолжить развитие, которое впоследствии привело к созданию современных спортивных седанов и кроссоверов.

На опубликованных рендерах дизайнер сохранил узнаваемые пропорции классической Isetta, но адаптировал их под современный фирменный стиль BMW. Автомобиль получил полностью светодиодную оптику, увеличенные фирменные «ноздри» решетки радиатора, характерные для свежих моделей баварского автопроизводителя, а также гладкие поверхности кузова и крупные колесные диски.

Рендер: Giorgi Tedoradze

В отличие от оригинала, хэтчбек приобрел две боковые двери с потайными ручками, которые позволят попадать внутрь машины гораздо проще, чем это было предусмотрено в оригинальной Isetta.

По задумке автора, такая машина могла бы стать современным городским подключаемым гибридом или даже полноценным электромобилем, рассчитанным на ежедневную эксплуатацию в условиях плотного городского трафика.

В салоне, который дизайнер пока не показал, могла бы появиться цифровая приборная панель, мультимедийная система последнего поколения и широкий набор электронных ассистентов, соответствующих современным требованиям.

На сегодняшний день представленные изображения являются исключительно дизайнерской фантазией, поэтому, разумеется, о скором возрождении Isetta речи пока не идет. Впрочем, исключать потенциальное возвращение этого немецкого микрокара полностью также не стоит, особенно на фоне того, как быстро меняются планы крупных автопроизводителей в последние годы.