Больше пространства и технологий: как изменится новая Mazda CX-3

Рендер: Best Car

После остановки сборки городского кроссовера Mazda CX-3 в начале этого года автопроизводитель из Хиросимы приступил к работе над ее следующим поколением. Выпуск таких машин собираются наладить в Таиланде, а продажи начать в ближайшее время (скорее всего, в течение 2027 года).

На днях об этом компактном «паркетнике» выяснились свежие подробности. Утверждается, что в свежей генерации Mazda CX-3 прибавит в размерах в сравнении с предшественницей. Ожидаемые габариты должны составить 4310 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1540 мм в высоту. Колесная база, по слухам, будет равна 2600 мм, что решит одну из наиболее критикуемых проблем этой машины – тесноту внутри.

От автомобиля ждут совершенно нового дизайна, который, если верить спекулятивным рендерам, гуляющим по сети, будет выполнен в фирменном стиле KODO, но с множеством доработок, в том числе более узкими и острыми фарами, а также немного покатой задней частью.

Как будет выглядеть интерьер машины, пока неизвестно, но японская пресса указывает на то, что Mazda продолжит использовать свои сильные стороны в дизайне салона, а значит, не откажется от высококачественных материалов отделки и минималистичного стиля. Скорее всего, новый CX-3 приобретет с новым поколением полностью цифровую комбинацию приборов и большой дисплей мультимедийной системы.

Одним из самых крупных нововведений в проекте нового компактного SUV Mazda должна стать мягко-гибридная силовая установка, использующая 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор и электрический довесок. Связка ДВС и 48-вольтового стартер-генератора позволит небольшому японскому вседорожнику, располагающемуся на ступеньку ниже CX-5, улучшить топливную экономичность и экологичность.

Помимо этого силового агрегата, для следующей генерации CX-3 могут предложить новейшую подключаемую гибридную систему, базирующуюся на 830-кубовом роторном моторе, который будет работать в качестве генератора. Максимальная мощность такой системы может составить 170 лошадиных сил и 260 Нм, а запас хода исключительно на электрической тяге достигнет 110 км.

Между тем недавно в интернете снова начали ходить слухи о том, что Mazda собирается возродить свой популярный спорткар RX-7. Машине обещают 500-сильный двигатель на базе аналогичного ротора. Появление такого спорткупе ждут уже в 2028 году.