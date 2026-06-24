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Новый Nissan Leaf Nismo готовится к запуску в обличии спортивного кросс-купе

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Электрический Nissan Leaf нового поколения вот-вот получит полноценную версию Nismo

Новый Nissan Leaf Nismo готовится к запуску в обличии спортивного кросс-купе
Изображение: Nissan

Компания Nissan готовится расширить семейство нового Leaf спортивной модификацией Nismo. Согласно данным японских СМИ, прием заказов на новинку начнется уже в конце июня 2026 года.

Подразделение Nismo уже давно отвечает за самые динамичные и эмоциональные версии моделей Nissan. Ранее подобные исполнения получили спорткары GT-R и Z, а также электромобиль Leaf предыдущего поколения. Теперь спортивную модификацию готовят и для полностью нового Leaf, который недавно сменил поколение и превратился из традиционного хэтчбека в более стильный кросс-хэтч.

Все версии будут исключительно переднеприводными и построенными на базе нового Nissan Leaf поколения ZE2.

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Рендер: Creative311

Судя по опубликованным изображениям, спортивный Leaf получит фирменный аэродинамический обвес Nismo с красными акцентами, оригинальные колесные диски и перенастроенное шасси. На рендерах автомобиль выглядит заметно агрессивнее стандартной версии.

Несмотря на статус «топовой» спортивной версии, Nissan решил отказаться от фирменных трехмерных задних фонарей, которые доступны обычным версиям Leaf B5 G и B7 G. Вместо них Nismo получит более простую светодиодную графику.

Новый Nissan Leaf Nismo готовится к запуску в обличии спортивного кросс-купе
Изображение: Nissan

Для наиболее дорогой версии будет доступен пакет спортивных кресел Recaro. Однако вместе с ними покупателям придется отказаться от части оснащения.

В частности, автомобиль лишится премиальной аудиосистемы Bose Personal Plus, проекционного дисплея, системы автоматической парковки ProPILOT Park, электроприводов передних сидений с памятью настроек и электропривода двери багажника с функцией бесконтактного открытия.

Напомним, третье поколение Nissan Leaf было представлено в июне 2025 года. Электромобиль заметно изменился внешне, превратившись из традиционного хэтчбека в стильный кросс-хэтч с купеобразным силуэтом. Кроме того, модель получила новую электрическую платформу, более мощный двигатель и современные технологии помощи водителю, что позволило ей выйти на новый уровень по сравнению с предшественником.

Несмотря на активные продажи этой модели за рубежом, в России новый Leaf не представлен ни официально, ни даже в рамках параллельного импорта. С 2026 года ввозить такие машины в нашу страну стало экономически нецелесообразно из-за их мощностных характеристик (от 174 лошадиных сил), не подходящих под льготные ставки утильсбора для физлиц (до 160 л.с.).

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