В Европе продан самый санкционный автомобиль на планете: он ввезен из Ирана через Россию

Фото: Huutokaupat

Удивить в Европе выставленным на продажу автомобилем Peugeot 206 невозможно, разве что это не уникальная машина, которая практически не имеет ничего общего с одноименным «старосветским» бестселлером. Одно из таких объявлений недавно обнаружилось в Финляндии. Речь идет о Peugeot 206, который прибыл в ЕС из двух самых буквально «заваленных» санкциями стран мира – Ирана и России.

Согласно информации, размещенной на финском классифайде «Huutokaupat», которую обнаружила редакция нашего издания, это не простой «двести шестой», а модель, которая собиралась в Иране на предприятии Iran Khodro (IKCO) с начала 2000-х.

Такие автомобили имели ряд характерных визуальных и инженерных отличий от своего европейского родственника, главные из которых были связаны с форм-фактором машины. Если в ЕС Peugeot 206 был во многом известен как хэтчбек, то в Иране такие авто выпускали в том числе в кузове 4-дверного седана с другим техническим оснащением.

Иран является страной, которая десятилетиями находится под различными международными санкциями. Затем автомобиль оказался в России, против которой в последние годы также действуют масштабные ограничения со стороны западных государств. Именно поэтому многие европейские СМИ и пользователи соцсетей уже окрестили этот Peugeot 206 «самым санкционным автомобилем на планете».

Согласно описанию к объявлению, в Финляндии «двести шестой» появился в далеком 2015 году. Скорее всего, его привез с собой кто-то, переехавший из России. Машина оснащена 1,6-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 105 лошадиных сил из семейства TU.

Фото: Huutokaupat

Несмотря на сильный износ рулевого колеса (судя по фотографиям из найденного нами объявления), на одометре седана красуется цифра всего около 160 тысяч км пробега.

За последнее десятилетие владельцы потратили немало денег на поддержание седана в строю. Машина несколько раз отправлялась на ремонт системы охлаждения, регулярно страдала от проблем с кондиционером, а самым серьезным испытанием для кошелька стал ремонт задней балки. Для старых Peugeot 206 такая поломка давно считается одной из самых дорогостоящих и нередко становится причиной отправки автомобиля на разборку. Здесь же машину решили спасать до последнего.

Фото: Huutokaupat

Вся эта геополитическая экзотика практически не повлияла на стоимость автомобиля. Иранский Peugeot 206 2010 года выпуска продали за 900 евро (примерно 76 тысяч рублей) плюс сопутствующие сборы. Иными словами, машина стоила ровно столько, сколько обычно просят за возрастной Peugeot 206 в Европе.