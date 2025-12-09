Рестайлинговый кроссовер Skoda Kushaq удивит функцией массажа на заднем ряду

Недорогой компактный кроссовер Skoda Kushaq появился на свет в 2021 году. Машина начала свой мировой вояж с Индии, а затем выбралась за пределы этого рынка во многие другие страны.

Сейчас инженеры «Шкоды» работают над плановым обновлением этого SUV, который с рестайлингом обещает удивить одной важной функцией.

Речь идет о задних сиденьях с функцией массажа. Эта опция сейчас недоступна ни для одной модели в том сегменте, где представлен Kushaq, что должно стать его главным конкурентным преимуществом.

Задний ряд актуального Skoda Kushaq

Утверждается, что рассчитывать на массаж на заднем ряду смогут только покупатели «топовой» версии нового кроссовера, в которой также будет предложен панорамный люк в крыше, новая цифровая комбинация приборов и другая мультимедийная система.

От обновления Kushaq также ждут незначительных косметических изменений. Кроссовер должен сохранить раздельные фары, но может обзавестись более узкой радиаторной решеткой, перелицованными бамперами и L-образными задними фонарями.

Продавать кроссовер на рынке Индии, по слухам, будут с прежними 1- и 1,5-литровыми турбобензиновыми двигателями, помогать которым предстоит 6-скоростной МКПП, 6-скоростному «автомату» или 7-диапазонному «роботу» DSG. Привод, как и прежде, окажется только передним.

Дебют нового Skoda Kushaq намечен на 2026 год.