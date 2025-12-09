Рестайлинговый кроссовер Skoda Kushaq удивит функцией массажа на заднем ряду

Недорогой компактный кроссовер Skoda Kushaq появился на свет в 2021 году. Машина начала свой мировой вояж с Индии, а затем выбралась за пределы этого рынка во многие другие страны.
Сейчас инженеры «Шкоды» работают над плановым обновлением этого SUV, который с рестайлингом обещает удивить одной важной функцией.
Речь идет о задних сиденьях с функцией массажа. Эта опция сейчас недоступна ни для одной модели в том сегменте, где представлен Kushaq, что должно стать его главным конкурентным преимуществом.
Утверждается, что рассчитывать на массаж на заднем ряду смогут только покупатели «топовой» версии нового кроссовера, в которой также будет предложен панорамный люк в крыше, новая цифровая комбинация приборов и другая мультимедийная система.
От обновления Kushaq также ждут незначительных косметических изменений. Кроссовер должен сохранить раздельные фары, но может обзавестись более узкой радиаторной решеткой, перелицованными бамперами и L-образными задними фонарями.
Продавать кроссовер на рынке Индии, по слухам, будут с прежними 1- и 1,5-литровыми турбобензиновыми двигателями, помогать которым предстоит 6-скоростной МКПП, 6-скоростному «автомату» или 7-диапазонному «роботу» DSG. Привод, как и прежде, окажется только передним.
Дебют нового Skoda Kushaq намечен на 2026 год.