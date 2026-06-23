Возрожденный родстер Suzuki Cappuccino показали на рендерах

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

В Японии вновь заговорили о возможном возвращении Suzuki Cappuccino. Пока компания не делала никаких официальных заявлений, однако на фоне слухов о возрождении легендарного родстера независимые дизайнеры подготовили первые изображения того, как могла бы выглядеть современная интерпретация знаменитой модели.

Главная интрига заключается в том, каким окажется новый Cappuccino. Если раньше предполагалось, что автомобиль выйдет за рамки сегмента кей-каров, то сейчас многие поклонники бренда выступают за сохранение его оригинальной концепции.

Suzuki Cappuccino дебютировал в 1991 году сначала в виде концепта на Токийском автосалоне, а затем превратился в серийную модель. Компактный родстер получил 660-кубовый турбомотор мощностью 64 лошадиные силы, классическую компоновку с передним расположением двигателя и приводом на задние колеса, а также съемную крышу. Несмотря на скромные размеры, автомобиль быстро приобрел культовый статус среди любителей спортивных автомобилей.

Изображение: Suzuki

Cappuccino считается одной из самых знаковых спортивных моделей Suzuki. Наряду с Jimny и Swift Sport этот родстер помог сформировать репутацию марки как производителя компактных автомобилей с ярким характером и азартной управляемостью.

Производство модели завершилось в 1998 году, однако интерес к ней не угас до сих пор. На японском рынке подержанных автомобилей хорошо сохранившиеся экземпляры Cappuccino продолжают пользоваться высоким спросом.

Дополнительный интерес к теме возрождения родстера подогревает ситуация в сегменте спортивных кей-каров. После завершения выпуска Honda S660 ниша компактных открытых спорткаров практически опустела.

Недавно Daihatsu фактически подтвердила намерение вернуть следующее поколение родстера Copen, причем, по слухам, автомобиль может получить задний привод и турбированный двигатель объемом 660 кубических сантиметров. На этом фоне возобновились разговоры о возрождении Suzuki Cappuccino, причем в классическом формате кей-кара.

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Как будет выглядеть такой автомобиль накануне показали независимые дизайнеры. Пока существующую только в виртуальном мире машину наделили внешним видом, который перекликается с актуальным поколением Suzuki Swift. Родстер получил похожие фары с С-образными дневными ходовыми огнями и широкую решетку радиатора, но линии кузова будут более угловатыми, а обвес – более спортивным.

Если проект действительно получит одобрение, автомобиль, вероятно, сохранит компактные размеры, легкий кузов и традиционную для модели компоновку. Несмотря на действующее в Японии ограничение мощности кей-каров на уровне 64 лошадиных сил, сочетание небольшой массы и заднего привода способно обеспечить машине по-настоящему азартный ездовой характер.

Cappuccino не единственный околоспортивный автомобиль Suzuki, который ждут поклонники этой марки. Как пишут инсайдеры, в скором времени состоится премьера «заряженной» модификации хэтчбека Swift, которой достанется приставка к названию «Sport». Ее дебют, если верить слухам, состоится уже в начале 2027 года.