Новый Suzuki Swift Sport станет мощнее и экономичнее: раскрыты первые подробности

Рендер: BestCarWeb

После прекращения производства нынешнего Suzuki Swift Sport в прошлом году судьба культового «горячего» хэтчбека оставалась неопределенной. Однако японские СМИ сообщают, что компания уже готовит преемника модели, премьера которого может состояться в январе следующего года.

Ожидается, что новый Swift Sport сохранит философию легкого и азартного автомобиля, но при этом получит заметно модернизированную техническую начинку. По предварительным данным, хэтчбек оснастят новым 1,4-литровым бензиновым турбомотором, который будет работать в связке с 48-вольтовой системой мягкого гибрида.

Новый мотор и улучшенная управляемость

Сообщается, что новая силовая установка окажется производительнее нынешнего агрегата, развивающего 140 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента. Кроме того, применение гибридной технологии позволит улучшить топливную экономичность примерно на 16 процентов.

Инженеры Suzuki также уделят внимание управляемости. Для этого планируется повысить жесткость кузова, что должно положительно сказаться на устойчивости автомобиля в поворотах и его поведении на высоких скоростях.

При этом одним из главных преимуществ модели останется небольшой вес. По информации японских источников, масса нового Swift Sport составит около одной тонны, что должно сохранить характерную для модели маневренность и удовольствие от вождения.

Внешность станет агрессивнее

Рендер: BestCarWeb

По своим размерам новый Suzuki Swift Sport окажется близок к обычному Swift. Его длина составит 3900 мм, ширина – 1735 мм, высота – 1500 мм, а колесная база достигнет 2450 мм.

С точки зрения дизайна спортивная версия будет отличаться более агрессивным обвесом, увеличенными колесными дисками и измененной выхлопной системой. Судя по опубликованным рендерам, одной из самых заметных деталей станет черная декоративная вставка, проходящая через решетку радиатора, разделяя ее на две половины.

Изменения ожидаются и в салоне. Для Swift Sport готовят более темную отделку интерьера, контрастную прострочку и спортивные сиденья, которые помогут подчеркнуть статус самой динамичной версии модели.

Ранее сообщалось, что премьера нового Suzuki Swift Sport состоится весной 2027 года. Если новые сведения окажутся верны, то дебют долгожданного «заряженного» хэтчбека «Сузуки» будет «справлен» гораздо раньше, чем считалось ранее.