Mystic Anseie: новый японский автодом в ретро-американском стиле на базе Toyota Camroad

Фото: Mystic

Автодома остаются популярным сегментом автомобильного рынка во всем мире. Любят такие машины и в Японии, правда из-за местного законодательства большие кемперы обходятся покупателям очень дорого, поэтому большинство подобных автомобилей строятся на базе местных компактных грузовичков. Один из них – Toyota Camroad.

Именно он лег в основу нового кемпера местной компании Mystic – фирме, специализацией которой является создание кемперов и жилых модулей для пикапов. Визитной карточкой бренда является американский стиль, за который эта марка дважды удостаивалась премии Good Design Award (в 2014 и 2023 годах).

Ее новый проект под названием Anseie (в частности обновленная версия этой модели) также представляет собой переделку грузовичка Toyota Camroad в кемпер, выглядящую как американский ретро-кар как снаружи, так и внутри.

Фото: Mystic

В отделке широко используется натуральное дерево, а вся мебель производится японскими мастерами. Несмотря на относительно компактную длину кузова в 5,3-метра, внутри предусмотрены обеденная зона, кухня, туалетная комната и многочисленные места для хранения вещей.

Коллаж: Daily-Motor

Для ночевки предусмотрены сразу несколько спальных мест. В задней части расположен стационарный двуспальный отсек, еще одна двуспальная кровать находится над кабиной водителя. Кроме того, в дополнительное спальное место может трансформироваться обеденная зона. Всего кемпер рассчитан на размещение до пяти человек.

В оснащение нынешней версии входят аккумулятор емкостью 428 А/ч, инвертор мощностью 2,5 кВт, солнечные панели на 470 Вт, бытовой кондиционер и автономный отопитель.

Примечательно, что все это входит в стандартную комплектацию, тогда как у многих конкурентов подобное оборудование предлагается за доплату. Стоимость кемпера составляет около 15 миллионов иен (6 миллионов 815 тысяч рублей по нынешнему курсу валют).



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