Альтернативный Renault Duster расширяет географию продаж

Индийские Renault Duster 3 поколения. Фото: Renault

Renault приступила к экспортным поставкам нового поколения Duster, производство которого налажено в Индии. Первая партия из 750 автомобилей уже покинула завод в Ченнаи и направилась в Южную Африку. В дальнейшем география поставок будет расширяться за счет других зарубежных рынков.

Duster актуального, третьего поколения, был представлен под брендом Dacia в 2023 году. Затем машина разжилась версией под маркой Renault, которую продают в Турции, но в начале 2026 года в Индии был представлен альтернативный кроссовер. Он отличался от своих альтернативных вариантов другой графикой головной оптики, собственными бамперами, большой надписью Duster и перелицованными задними фонарями.

Индийский Renault Duster 3 поколения. Фото: Renault

В отличие от европейского Dacia Duster, индийская версия кроссовера получила собственное оформление передней панели. В салоне установлены объединенные в единый блок цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы. Диагональ приборного дисплея составляет 10,1 дюйма, а медиасистема в зависимости от комплектации оснащается экраном на 7 или 10,25 дюйма. Она поддерживает сервисы Google и голосового помощника на базе искусственного интеллекта Gemini.

В список оборудования также могут входить панорамный электролюк, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона, вентилируемые передние сиденья с электрорегулировками, двухзонный климат-контроль и система кругового обзора.

Индийский Renault Duster 3 поколения. Фото: Renault

В качестве платформы индийский Duster задействует глобальную платформу CMF-B, однако линейка двигателей машины заметно отличается от той, что используют его европейский и глобальный аналог.

Технически индийский Duster заметно отличается от европейской и глобальной версий модели. Если на других рынках кроссовер может комплектоваться «мягкими» гибридными установками и системой полного привода, то для Индии предусмотрены исключительно переднеприводные модификации.

Базовым двигателем выступает 1-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 100 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ступенью выше располагается 1,3-литровый турбированный четырехцилиндровый агрегат, развивающий 160 лошадиных сил и 280 Нм. Такой двигатель сочетается с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Флагманской версией выступает гибрид Full Hybrid E-Tech 160. В состав установки входят 1,8-литровый атмосферный двигатель, тяговый электромотор, стартер-генератор и батарея емкостью 1,4 кВт/ч. Совокупная отдача системы достигает 160 лошадиных сил.

Цены на такие кроссоверы в Индии стартуют от 1 миллиона 49 тысяч рупий, что эквивалентно сумме в 818 тысяч рублей.

Ранее мы разбирали надежность Renault Duster, представленного сейчас на вторичном авторынке России. Оказалось, что эта модель обладает выносливыми основными узлами и агрегатами, которые при должном обслуживании выхаживают сотни тысяч километров пробега.