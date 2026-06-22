Lexus снимет с конвейера кроссовер TX 550h+ спустя всего три года после дебюта

Фото: Lexus

Компания Lexus объявила о скором завершении производства кроссовера TX 550h+. Подзаряжаемая гибридная версия большого трехрядного SUV продержалась на рынке всего три года – модель дебютировала в 2023 году, а ее выпуск прекратится после 2026 модельного года. Впрочем, в Lexus уже намекнули, что речь идет не об окончательной отставке автомобиля.

Семейство TX появилось в линейке Lexus в 2023 году как более просторная альтернатива RX для североамериканского рынка. Модель стала одним из самых крупных кроссоверов бренда и впервые предложила покупателям полноценный трехрядный салон в сочетании с премиальным оснащением.

Именно версия 550h+ оказалась флагманом семейства, продемонстрировав возможности марки в сегменте больших премиальных кроссоверов с подзаряжаемыми гибридными силовыми установками.

Скриншот с официального сайта Lexus

Накануне на американском сайте Lexus уже появилось официальное сообщение, в котором говорится, что производство TX 550h+ будет завершено после 2026 модельного года. При этом компания отдельно подчеркнула, что ведет подготовку к возвращению модели в будущем.

До этого момента клиентам предлагают обратить внимание на другие электрифицированные автомобили бренда, включая гибридный TX 500h и подзаряжаемый гибрид RX 450h+. Кроме того, в Lexus напомнили о готовящемся электрическом внедорожнике TZ, который должен открыть новую главу в истории трехрядных премиальных SUV марки.

TX 550h+ построен на платформе GA-K, знакомой по моделям RX и NX. Под капотом установлен 3,5-литровый бензиновый V6, работающий в составе подключаемой гибридной системы. Суммарная отдача установки достигает 404 лошадиных сил.

Автомобиль оснащен системой полного привода DIRECT4 и способен проехать на электротяге около 53 километров. Полная зарядка тяговой батареи от сети напряжением 240 В занимает примерно три часа.

Внутри кроссовер предлагает 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и 14-дюймовый экран мультимедийной системы. Также в оснащение входят беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а среди стандартного оборудования значится премиальная аудиосистема Mark Levinson.

Зарубежные СМИ предполагают, что одной из причин пересмотра стратегии вокруг TX 550h+ могли стать особенности эксплуатации PHEV-моделей. Если владельцы регулярно не заряжают батарею от сети, преимущества таких автомобилей перед традиционными бензиновыми версиями заметно снижаются, тогда как сама конструкция остается более сложной и дорогой.

Параллельно Lexus работает над рестайлингом кроссовера TX. Как он может выглядеть после обновления мы показывали в начале этого месяца на рендерных изображениях.