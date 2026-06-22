Suzuki показала экстремальный Jimny Tough с клиренсом 360 мм

Фото: Suzuki

Suzuki Jimny давно считается одним из самых способных компактных внедорожников в мире, однако даже его возможности можно сделать еще шире. Это доказал концепт-кар Jimny Tough Concept, который получил внушительный дорожный просвет в 360 мм и целый набор внедорожных доработок.

Suzuki Jimny выпускается с 1970 года и за это время стал одной из самых известных компактных внедорожных моделей в мире. Благодаря рамной конструкции, неразрезным мостам и системе полного привода автомобиль заслужил репутацию настоящего покорителя бездорожья.

Jimny остается одной из самых узнаваемых моделей Suzuki и играет важную роль в имидже компании. Несмотря на скромные размеры и мощность (у машины также есть 5-дверный вариант Nomade), автомобиль продолжает успешно конкурировать с гораздо более крупными внедорожниками там, где заканчивается асфальт.

Фото: Suzuki

Главной особенностью версии Tough стал увеличенный дорожный просвет. Добиться этого удалось за счет установки подвески Old Man Emu с новыми пружинами и компонентами ARB.

Внешность концепта также заметно изменилась. Автомобиль получил матовую окраску кузова в стиле военной техники, усиленный передний бампер ARB, дополнительные светодиодные прожекторы, боковые подножки, переработанный задний бампер и специальный кронштейн для запасного колеса.

На крыше появилась светодиодная балка, а колеса обули во внедорожные шины GT Radial Savero Komodo Extreme.

Фото: Suzuki

Подготовка к серьезному бездорожью не ограничилась внешними изменениями. Jimny Tough оборудовали передней лебедкой и буксировочным крюком, которые могут пригодиться в сложных условиях эксплуатации.

Несмотря на агрессивный внешний вид, под капотом остался стандартный атмосферный двигатель K15B объемом 1,5 литра. Он развивает 102 лошадиные силы и 130 Нм крутящего момента и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Трансмиссия сохранила подключаемый полный привод с понижающей передачей. Также внедорожник оснащен неразрезными мостами, рамным шасси и системой помощи при спуске с горы.

Отдельно отмечается, что в основе концепта лежит трехдверный Jimny. Благодаря более короткой колесной базе такая версия обладает лучшими геометрическими параметрами проходимости по сравнению с пятидверной модификацией.

Ранее в этом месяце мы подробно рассказывали о другом интересном проекте переоборудования Suzuki Jimny под названием (Beas+), в рамах которого машина получила сильно измененную внешность в стиле американских внедорожников.