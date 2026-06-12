Возрожденный Mitsubishi Pajero Mini показан в виде конкурента Suzuki Jimny

Рендер: Motor-Fan

Mitsubishi готовится вернуть в обойму внедорожник Pajero. Эту информацию уже подтвердили официальные лица компании, пообещав, что машину представят этой осенью. Эта модель включала в свое время в себя дополнительный мини-вариант, называвшийся Pajero Mini. В Японии посчитали, что следом за флагманским внедорожником Mitsubishi можно возродить и его младшего брата, а сам он в теории мог бы побороться за покупателей с местным бестселлером Suzuki Jimny.

По данным японского журнала «Motor-Fan», существует большая вероятность, что Mitsubishi возродит Pajero Mini в 2027 году. Пока это лишь слухи, у которых нет официального подтверждения, но местная пресса полагает, что «Мини-Паджеро» вернется спустя 15 лет отсутствия.

В основу этой модели должна лечь платформа NMKV, созданная совместным заводом Nissan и Mitsubishi. Аналогичная «тележка» сейчас используется в моделях Nissan Dayz и Mitsubishi eK Wagon. С учетом того, что автомобиль будет иметь несущий кузов, рассчитывать на какие-то серьезные возможности на бездорожье не приходится.

Тем не менее, инженеры Mitsubishi могут внести ряд коррективов в работу системы полного привода этой модели, а также добавить ей короткие свесы, которые вкупе с небольшой колесной базой позволят автомобилю чувствовать себя вольготно не только на асфальте, но и на проселке.

Ожидается, что экстерьер нового Pajero Mini будет отличаться фирменным дизайном Dynamic Shield. В передней части кузова расположится большая трехъярусная решетка радиатора в форме буквы «X», зауженные фары и круглые противотуманные фонари.

Кузов машины может приобрести две дополнительные двери сзади для удобства посадки и высадки пассажиров, а сам ее профиль будет выглядеть строго, подобающе внедорожнику, о котором до сих пор ходят легенды.

В салоне новый «Паджеро Мини» может приобрести большой дисплей мультимедийной системы, качественную внутреннюю отделку, которой не славился его предшественник, и обилие опций комфорта.

Что касается двигателя, то силовая установка этой модели может включить в себя новое поколение моторов BR06 для кей-каров, разработанных Nissan и Mitsubishi совместно. В линейку силовых агрегатов машины могут войти 660-кубовый атмосферный или турбированный бензиновый мотор, работающий в связке с электрическим довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. За счет этой технологии новый Pajero Mini должен оказаться более чем вдвое экономичным, чем был его предшественник, реальный расход топлива которого составлял в среднем порядка 10-литров на 100 км.

Инсайдеры пишут, что продавать этот внедорожник будут только в Японии, а цена его базовой версии может составить примерно 1,8-миллиона иен (около 800 тысяч рублей). Со временем такие машины легко могут добраться до России по параллельному импорту. Причем по относительно демократичной цене из-за своей невысокой мощности (не более 64 лошадиных сил, ограниченной сегментом местных кей-каров).