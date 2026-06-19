Новый Suzuki Wagon R готовится к дебюту: появились подробности о следующем поколении

Рендер: Carview

Премьера нового Suzuki Wagon R ожидается осенью 2026 года.

Модель может получить модернизированную гибридную систему и расширенный набор электронных помощников.

Suzuki готовит новое поколение своего знаменитого кей-кара Wagon R. По информации японских СМИ, премьера модели может состояться уже осенью 2026 года, хотя окончательные сроки дебюта пока не подтверждены.

Будущему Wagon R предстоит непростая задача. Когда-то именно эта модель стала родоначальником сегмента высоких кей-каров, однако сегодня ей приходится конкурировать не только с соперниками других марок, но и с более современными автомобилями внутри собственной линейки Suzuki.

Дебютировавший в 1993 году Suzuki Wagon R фактически создал сегмент высоких кей-каров. Благодаря увеличенной высоте кузова и просторному салону модель быстро стала хитом не только в Японии, но и на других рынках. К июню 2025 года совокупные мировые продажи семейства превысили 10 миллионов экземпляров.

Несмотря на растущую популярность более современных моделей вроде Suzuki Spacia, Wagon R остается одной из самых узнаваемых машин марки. Именно этот автомобиль помог Suzuki укрепить позиции в сегменте компактных городских моделей и на протяжении многих лет оставался одним из ключевых бестселлеров компании.

Текущее поколение Wagon R появилось еще в 2017 году и уже заметно приблизилось к завершению жизненного цикла. На этом фоне интерес к преемнику закономерен, тем более что конкуренция в сегменте кей-каров становится все жестче.

В последние годы рынок все активнее смещается в сторону сверхвысоких моделей со сдвижными дверями. Покупатели ценят такие автомобили за просторный салон и удобство посадки, особенно если речь идет о семьях с детьми. Яркими примерами таких машин считаются Honda N-BOX, Suzuki Spacia и Daihatsu Move.

Рендер: Carview

По предварительным данным, новый Wagon R сохранит свою традиционную концепцию более легкого и экономичного автомобиля. При этом ожидается серьезное обновление внешности. Источники предполагают, что модель получит более узкую светодиодную оптику, а основные фары могут переместиться ниже, в область бампера, что сделает облик современнее.

В списке оборудования также могут появиться электрический стояночный тормоз и усовершенствованные системы помощи водителю. Среди них называются адаптивный круиз-контроль с функцией движения в пробках, модернизированная система предотвращения столкновений, ассистент удержания в полосе и система предотвращения непреднамеренного ускорения.

Что касается техники, то основу силовой гаммы, как ожидается, составит знакомый и классический для этого сегмента 660-кубовый трехцилиндровый двигатель, работающий в связке с более эффективной мягкогибридной системой.

Для Suzuki новое поколение Wagon R станет важной проверкой того, насколько востребованной остается классическая концепция высокого кей-кара. Модели предстоит сохранить свои традиционные преимущества в виде компактности, доступности и экономичности, одновременно адаптировавшись к новым требованиям покупателей.

Ранее мы рассказывали о том, что Suzuki представит следующую генерацию Wagon R осенью 2025 года, однако по неизвестным причинам премьера машины так и не состоялась.