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Новое поколение компактвэна Suzuki Wagon R сменит дизайн, двери и «технику»

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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В свое время маленький, но вместительный компактвэн Suzuki Wagon R произвел революцию в мире японских кей-каров, став первой моделью, заметно увеличившей высоту своего кузова. Но в последнее время он растерял покупателей, которые теперь предпочитают модели со сдвижными дверями. 

Все это привело к тому, что инженеры «Сузуки» активно работают над новым Wagon R, который обещают лишить недостатков предшественников.

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Suzuki Wagon R актуального поколения

По данным портала «BestCarWeb», выложившего неофициальные рендеры такой машины, свежая генерация Wagon R будет представлена осенью 2025 года. 

Автомобиль должен сменить общий дизайн, прибавить в показателе вместительности салона и обзавестись сдвижными задними дверями, которые так полюбились японцам в последнее время.

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Неофициальное изображение нового поколения Suzuki Wagon R

Габариты машины, скорее всего, не изменятся. Сейчас ее длина составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями равно 2460 мм.

Одним из главных изменений в проекте Wagon R может стать появление у него гибридной силовой установки, сочетающей в себе приводной двигатель (используется сейчас в модели Solio), который носит название AGS (Auto Gear Shift).

Мощность системы составит 52 лошадиные силы при работе от бензина. А еще 10 л.с. к его производительности добавит электрический довесок. 

Привод автомобиля, как и раньше, можно будет выбирать между передним или полным.

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Фото:bestcarweb.jp

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