Для Mitsubishi Delica D:5 подготовили новый внедорожный обвес

Фото: Response

JAOS представила новые расширители колесных арок для Mitsubishi Delica D:5.

Для установки деталей не требуется доработка кузова автомобиля.

Обвес позволяет подчеркнуть внедорожный образ минивэна и расширить выбор колес.

Японское тюнинг-ателье JAOS расширило список аксессуаров для Mitsubishi Delica D:5, представив новый комплект внешних доработок для популярного внедорожного минивэна.

Главной новинкой стали обновленные расширители колесных арок, которые впервые показали широкой публике на выставке Field Style Tokyo. Несмотря на более агрессивный внешний вид, установка деталей не требует серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля.

Mitsubishi Delica остается одной из самых необычных моделей японского автопрома. На протяжении десятилетий автомобиль сочетает в себе вместительность семейного минивэна и возможности внедорожника, благодаря чему пользуется популярностью среди любителей путешествий и активного отдыха. Delica D:5 считается одной из знаковых моделей Mitsubishi на домашнем рынке. Даже спустя годы после дебюта минивэн сохраняет высокий спрос и остается одним из самых популярных автомобилей для тюнинга в Японии.

Новые расширители арок, подготовленные для этой модели специалистами ателье JAOS, заменяют штатные элементы, однако их монтаж не требует резки металла или других изменений кузова. Как утверждает производитель, детали крепятся с помощью двусторонней клейкой ленты.

Фото: Response

Эффект от такой доработки напрямую скажется на общем внешнем виде машины. Более выраженные колесные арки делают кузов визуально шире и массивнее, добавляя автомобилю объема и подчеркивая его внедорожный характер.

Кроме того, расширители позволят использовать более широкий ассортимент колесных дисков и шин, что открывает дополнительные возможности для персонализации Delica D:5. Дополнительно для машины доступен специальный обвес на бамперах и боковинах, а также защита по периметру кузова трубчатыми металлическими элементами, экспедиционный багажник на крыше и особая выхлопная система.

В JAOS отдельно подчеркивают, что придерживаются философии, согласно которой автомобиль можно дорабатывать постепенно. Владельцу необязательно приобретать полный комплект аксессуаров – эффект способен дать даже один элемент.

Стоимость как всего набора элементов для Delica D:5 пока не объявлена. Зато недавно стало известно, что Mitsubishi активно работает над новым поколением этого минивэна с индексом D:6. Инсайдеры обещают такому минивэну мощную гибридную силовую установку и премиальный салон.