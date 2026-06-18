Toyota готовит новый пикап, который будет компактнее и дешевле Hilux

Рендер: Spyder7

Линейка Toyota Corolla в будущем может пополниться весьма необычной моделью. По данным зарубежных СМИ, японский автопроизводитель работает над компактным пикапом, который создается на базе кроссовера Corolla Cross.

Недавно прототип новинки заметили во время дорожных испытаний, а японские издания уже опубликовали первые рендеры автомобиля. Если информация подтвердится, премьера модели может состояться в первой половине следующего года.

На протяжении многих лет пикапы Toyota строились преимущественно на рамных платформах и были ориентированы на высокую грузоподъемность и эксплуатацию вне дорог. Наиболее известным представителем этого семейства остается Hilux, который продается более чем на 180 рынках по всему миру.

Появление компактного пикапа может открыть для Toyota новый сегмент покупателей. В последние годы на мировом рынке растет интерес к моделям с несущим кузовом, которые сочетают комфорт кроссовера с практичностью грузовой платформы. Именно в этом классе сегодня успешно выступают Ford Maverick и Fiat Toro, а Toyota, похоже, готовится вступить в эту «схватку».

Фото: BlogAuto

По информации японских СМИ, новый пикап окажется заметно компактнее Hilux и будет построен на легковой платформе Corolla Cross. Такой подход должен сделать автомобиль более удобным для повседневной эксплуатации по сравнению с традиционными рамными моделями.

Судя по опубликованным рендерам (заглавное изображение), новинка получит угловатый кузов с высокой поясной линией, небольшой спойлер и выраженные колесные арки. В оформлении передней части могут использоваться элементы дизайна Corolla Cross, включая крупную решетку радиатора и светодиодную полосу, объединяющую оптику.

О технической части информации пока немного. Источники предполагают, что в гамму двигателей войдут 2-литровый бензиновый мотор и 1,8-литровая гибридная установка. Кроме того, не исключено появление подзаряжаемой гибридной версии (PHEV).

Если проект получит серийное продолжение, новый пикап сможет предложить покупателям сочетание комфорта кроссовера и практичности грузовика, а также более компактные размеры по сравнению с традиционными моделями этого сегмента.

Что известно о новом пикапе Toyota: