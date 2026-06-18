Honda готовит обновление доступного кроссовера Elevate: новые подробности

Фото: Honda

Компания Honda приступила к дорожным испытаниям обновленного кроссовера Elevate. По данным зарубежных СМИ, рестайлинговая версия модели уже проходит тесты в Индии и готовится к дебюту после трех лет присутствия на рынке.

В настоящее время Elevate является одним из ключевых глобальных кроссоверов Honda. В Индии модель дебютировала летом 2023 года, а затем появилась в Японии под именем WR-V.

Honda Elevate был представлен в июне 2023 года как новый компактный кроссовер для развивающихся рынков. Позднее машина вышла на японский рынок под названием WR-V, став одной из самых доступных SUV в местной линейке марки.

Фото: Honda

Elevate играет важную роль в глобальной стратегии Honda. Модель выступает в качестве доступного компактного кроссовера и позволяет бренду конкурировать в одном из самых быстрорастущих сегментов мирового рынка SUV.

Текущий Honda Elevate обладает угловатым кузовом длиной 4312 мм, шириной 1790 мм и высотой 1650 мм при колесной базе 2650 мм. Среди особенностей модели выделяются крупная решетка радиатора, светодиодная оптика и защитные накладки на бамперах.

Фото: MotorBeam

Замеченный на испытаниях прототип получил плотный камуфляж в передней и задней частях кузова. По предварительным данным, кроссовер обзаведется модернизированными светодиодными фарами и фонарями, новой решеткой радиатора, а также переработанными бамперами.

Сейчас модель комплектуется 7-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с вертикальным 10,25-дюймовым дисплеем, поддерживающей Apple CarPlay, Android Auto и сервисы Honda Connect. После обновления кроссовер может получить вентиляцию передних сидений, систему кругового обзора на 360 градусов и усовершенствованный комплекс Honda Sensing.

По предварительной информации, на старте продаж рестайлинговый Elevate сохранит нынешний 1,5-литровый атмосферный двигатель i-VTEC мощностью 121 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT. Позже в линейке может появиться гибридная версия e:HEV.

Что известно об обновленном Honda Elevate: