Новый Suzuki Swift Sport может дебютировать уже следующей весной

Рендер: Best Car

Актуальное, четвертое по счету поколение хэтчбека Suzuki Swift было представлено в конце 2023 года. Премьера машины состоялась без «заряженной» модификации с приставкой Sport, дебюта которой ждали в последующие годы, но он так и не состоялся.

В последнее время из-за отсутствия новостей даже стали ходить разговоры, что проект свернут, однако накануне известный японский инсайдерский журнал «Best Car» раскрыл сроки премьеры такого автомобиля и даже показал его на свежих рендерных изображениях.

Утверждается, что премьера нового Suzuki Swift Sport состоится весной 2027 года. Машина получит собственный внешний облик, который окажется спортивной эволюцией нынешнего дизайна простого «Свифт» со специальным аэродинамическим обвесом, занижением кузова, наличием спортивных выхлопных патрубков и колес большого диаметра.

Внутри такие хэтчбеки могут удивить спортивными сиденьями с ярко-выраженной боковой поддержкой и яркими элементами декора, а также алюминиевыми накладками на педалях.

Рендер: Best Car

По слухам, главным приоритетом для инженеров Suzuki при создании Swift Sport является снижение веса. Для этого конструкцию кузова «заряженного» хэтчбека могут сильно переработать, повысив его жесткость на скручивание. Эти шаги не только улучшат безопасность машины, но и сделают ее более маневренной, улучшив ездовые «повадки».

О технической стороне модели пока можно лишь строить догадки. Но если верить последним утечкам из Японии, в новой генерации «Свифт Спорт» может получить под капот 1,4-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, связку которому составит 48-вольтовая мягкая гибридная система. Отдача должна превысить показатель в 140 лошадиных сил, а расход снизиться на 16% в сравнении с простой моделью.

Как оно окажется на самом деле, узнаем только в следующем году. И будем надеяться, что теперь Suzuki не перенесет его премьеру, как, очевидно, делала ранее уже несколько раз.

История со Swift Sport показывает, что сегмент компактных «горячих» хэтчбеков пока рано списывать со счетов. Пока многие производители отказываются от подобных моделей в пользу кроссоверов и электромобилей, Suzuki, судя по всему, продолжает верить в спрос на легкие и азартные автомобили для водителя. Особенно интересна ставка на снижение массы, ведь именно этот подход всегда был главным преимуществом Swift Sport перед более мощными конкурентами.

Если слухи подтвердятся, новый Swift Sport может стать одним из последних представителей классической школы компактных спортивных хэтчбеков, где удовольствие от вождения окажется важнее рекордной мощности.