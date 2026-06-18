В России начали привозить из Европы «неяпонскую» Toyota ProAce City

Фото: Toyota

Бейдж-инжиниринг – популярный формат ведения автомобильного бизнеса, когда автопроизводители в рамках заключенных соглашений «лепят» свои шильдики на модели, которые изначально созданы другими брендами. Не чурается этого и Toyota, которая активно сотрудничает с Suzuki и многими другими марками. Но не только.

В Европе в коммерческом сегменте партнером «Тойоты» является концерн Stellantis, а ее модель ProAce City представляет собой копию европейских моделей Peugeot Rifter/Partner, Citroen Berlingo и Opel/Vauxhall Combo.

Нынешнее поколение Toyota ProAce City продается в «Старом Свете» с 2019 года и включает в себя как минивэн, так и фургон, предназначенные для коммерческих перевозок. Единственное отличие этой модели от своих соплеменников в лицах Peugeot, Citroen и Opel заключается в других фарах и переднем бампере, если не считать шильдиков снаружи и в салоне.

Как удалось выяснить нашей редакции в рамках обзвона «серых» дилеров, торгующих параллельно импортированными машинами, в России сейчас можно заказать новые Toyota ProAce City, которые обещают привезти напрямую из Европы даже несмотря на санкции и прочие ограничения. Это будет автомобиль с короткой колесной базой 2785 мм длиной 4403 мм в варианте легковой фургон, который обещают доставить в РФ всего за 14-30 дней.

Фото: Toyota

Машина будет оснащена дизельным мотором на 1,5-литра мощностью 130 лошадиных сил, ассистировать которому предстоит автоматической коробке передач и системе переднего привода.

Но самое интересное в этой новости потенциальная цена такого автомобиля. Согласно заявленному дилером из Омска прайс-листу новый Toyota ProAce City обойдется заказчику в 2 миллиона 145 тысяч рублей. Входит ли в эту цену растаможка машины, оформление всех документов и доставка до города покупателя – не уточняется.

В оснащение такого автомобиля войдет цифровая комбинация приборов, двухспицевый мультируль, мультимедийная система с широкоформатным дисплеем, электронный стояночный тормоз, кондиционер и многое другое.