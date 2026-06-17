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Новый флагманский седан Kia K9 показан на первых независимых рендерах

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Будущий представительский седан Kia K9 может полностью изменить дизайн кузова

Новый флагманский седан Kia K9 показан на первых независимых рендерах
Рендер: NYMammoth

Флагманский седан корейской марки Kia, известный на ряде мировых рынков как K9 или K900, готовится к плановой смене поколений. Текущая генерация роскошной четырехдверки, несмотря на несколько точечных фейслифтингов, выпускается довольно давно (с 2018 года) и начинает уступать более молодым конкурентам, что бьет по ее продажам. K9 сильно уступает в продажах даже своему родственнику Genesis G80, не говоря уже о других конкурентах.

На этом фоне независимые автомобильные дизайнеры и концепт-художники решили представить, как будет выглядеть новый Kia K9, если ему дадут возможность пережить смену поколений, опубликовав серию рендеров-спекуляций, демонстрирующих, как может выглядеть люксовый автомобиль в следующем кузове с учетом новейшего фирменного стиля бренда.

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Изображениями машины поделились цифровые художники южнокорейской студии «NYMammoth», наделившие флагманский седан «Киа» совершенно другой оптикой, широкой решеткой радиатора с хромированным внутренним «рисунком», более спортивным бампером и потайными ручками дверей.

Новый флагманский седан Kia K9 показан на первых независимых рендерах
Рендер: NYMammoth

Авторы рендеров даже показали салон реформенной флагманской четырехдверки Kia, примерив ему переднюю панель, состоящую из трех дисплеев (цифровой комбинации приборов, «мультимедийки» и пассажирской информационно-развлекательной системы). Кроме них машине пообещали новый руль, перекроенную отделку и совершенно новый центральный тоннель с шайбой выбора режимов работы трансмиссии.

Новый флагманский седан Kia K9 показан на первых независимых рендерах
Рендер: NYMammoth

Как новый Kia K9 может поменяться технически, сказать сложно. Сам автопроизводитель пока не анонсировал его модернизацию, и далеко не факт, что этот седан вообще сохранится в модельной гамме компании.

Напомним, сейчас новые Kia K9 не найти в России даже в объявлениях, публикуемых «серыми» импортерами. Зато такие машины продают по соседству – в Казахстане, причем официально. Цены на корейские седаны D-класса там стартуют от 40 миллионов 990 тысяч тенге (при пересчете на российскую валюту порядка 6 миллионов 115 тысяч рублей). 

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