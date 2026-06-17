ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый Hyundai Santa Fe на неофициальных изображениях

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe на неофициальных изображениях

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
около 1 мин. чтения

Представлены рендеры обновленной версии популярного кроссовера Hyundai

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe на неофициальных изображениях
Рендер: NewCarBrasil

Hyundai Santa Fe нынешнего поколения продается с 2023 года, а сама эта модель появилась в линейке автомобилей корейского автогиганта еще в начале 2000-х. В последней генерации дизайн этого семейного кроссовера подвергся критике за несколько неудачных визуальных решений (в частности оформление ДХО и фонарей). В грядущем рестайлинге корейский автопроизводитель собирается решить эти проблемы, внеся в экстерьер своей популярной модели ряд коррективов.

Какими могут оказаться изменения во внешности этой модели накануне показали цифровые дизайнеры из Бразилии. Авторы рендеров нового Santa Fe черпали вдохновение с визуальной стороны прототипов реформенных кроссоверов, сейчас активно испытывающихся в камуфляже на дорогах общего пользования.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

Одной из главных перемен в экстерьере обновленного корейского SUV-бестселлера должен стать отказ от H-образных дневных ходовых огней и задних фонарей, которые критиковали за их странную графику. Вместо них машине достанутся две вертикальные и одна горизонтальная полосы спереди и сзади, которые по задумке дизайнеров будут имитировать отсылку к названию марки – большую литеру «H».

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe на неофициальных изображениях
Рендер: NewCarBrasil

Боковины кузова кроссовера, вероятно, останутся неизменными, но салон переживет ряд изменений. Скорее всего, внутри «паркетника» появится новая информационно-развлекательная система Pleos Connect, которая в будущем станет прерогативой всех новых моделей не только Hyundai, но и Kia.

Что касается изменений в линейке силовых агрегатов, то помимо бензиновых и гибридных двигателей (HEV) для машины могут предложить новую подключаемую гибридную систему PHEV с увеличенным запасом хода на электричестве. 

Премьера нового Hyundai Santa Fe, по слухам, состоится в течение 2026 года. Первым рынком для этого кроссовера, традиционно, станет родная Южная Корея, после чего его начнут продавать в других странах. Стоит ждать эту модель и в России. Такие машины продолжат ввозить к нам по параллельному импорту, как это делается сейчас с актуальной версией. 

Правда, рассчитывать на низкую цену не стоит. С учетом потенциального отсутствия вариантов мощностью менее 160 лошадиных сил утильсбор на кроссовер будет очень высоким, что сильно отразится на его итоговой стоимости для заказчиков.

Подписывайтесь на наши Telegram и Google News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Все технические проблемы Hyundai Creta в России: что нужно знать...

Hyundai Creta уже много лет остается одним из самых популярных кроссоверов на российском рынке. Автомобиль привлекает покупателей надежной репутацией, ликвидностью на вторичном рынке и...

Hyundai Creta может измениться в третьем поколении до неузнаваемости

Hyundai готовится к премьере нового, третьего по счету поколения кроссовера Creta. Машину обещают показать в 2027 году и практически сразу отправить в продажу. О...

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+