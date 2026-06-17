Рестайлинговый Hyundai Santa Fe на неофициальных изображениях

Рендер: NewCarBrasil

Hyundai Santa Fe нынешнего поколения продается с 2023 года, а сама эта модель появилась в линейке автомобилей корейского автогиганта еще в начале 2000-х. В последней генерации дизайн этого семейного кроссовера подвергся критике за несколько неудачных визуальных решений (в частности оформление ДХО и фонарей). В грядущем рестайлинге корейский автопроизводитель собирается решить эти проблемы, внеся в экстерьер своей популярной модели ряд коррективов.

Какими могут оказаться изменения во внешности этой модели накануне показали цифровые дизайнеры из Бразилии. Авторы рендеров нового Santa Fe черпали вдохновение с визуальной стороны прототипов реформенных кроссоверов, сейчас активно испытывающихся в камуфляже на дорогах общего пользования.

Одной из главных перемен в экстерьере обновленного корейского SUV-бестселлера должен стать отказ от H-образных дневных ходовых огней и задних фонарей, которые критиковали за их странную графику. Вместо них машине достанутся две вертикальные и одна горизонтальная полосы спереди и сзади, которые по задумке дизайнеров будут имитировать отсылку к названию марки – большую литеру «H».

Рендер: NewCarBrasil

Боковины кузова кроссовера, вероятно, останутся неизменными, но салон переживет ряд изменений. Скорее всего, внутри «паркетника» появится новая информационно-развлекательная система Pleos Connect, которая в будущем станет прерогативой всех новых моделей не только Hyundai, но и Kia.

Что касается изменений в линейке силовых агрегатов, то помимо бензиновых и гибридных двигателей (HEV) для машины могут предложить новую подключаемую гибридную систему PHEV с увеличенным запасом хода на электричестве.

Премьера нового Hyundai Santa Fe, по слухам, состоится в течение 2026 года. Первым рынком для этого кроссовера, традиционно, станет родная Южная Корея, после чего его начнут продавать в других странах. Стоит ждать эту модель и в России. Такие машины продолжат ввозить к нам по параллельному импорту, как это делается сейчас с актуальной версией.

Правда, рассчитывать на низкую цену не стоит. С учетом потенциального отсутствия вариантов мощностью менее 160 лошадиных сил утильсбор на кроссовер будет очень высоким, что сильно отразится на его итоговой стоимости для заказчиков.