Компактный хэтчбек Daihatsu Mira e:S готовят к новому поколению

Рендер: Carview

Кей-кар Daihatsu Mira e:S дебютировал в своем актуальном на данный момент втором поколении в 2017 году. Несмотря на это, машина продолжает пользоваться высоким спросом. За прошлый год продажи 5-дверки на родине почти достигли отметки 25 тысяч единиц, сделав ее четвертой моделью по популярности среди автомобилей Daihatsu.

По информации журнала «Carview», сейчас Mira e:S готовится к переходу в новое поколение. Как оно будет выглядеть, накануне показали независимые дизайнеры.

Несмотря на то что этот кей-кар не является гибридом, его ценят за высокую топливную экономичность и легкий кузов, а также двигатель с передовыми технологиями.

В новой генерации Mira e:S должна перебраться на платформу DNGA, которая приведет к еще более существенному снижению веса и повышению жесткости кузова на скручивание, а значит улучшению топливной экономичности.

Дизайн автомобиля, как и подобает затянувшимся сменам поколений, будет пересмотрен в пользу более современного внешнего вида с зауженными фарами, бамперами с множеством декоративных вырезов и угловатыми линиями кузова.

Что касается силовой установки нового Daihatsu Mira e:S, то она, скорее всего, будет включать в себя 3-цилиндровый рядный бензиновый мотор рабочим объемом 660 кубических сантиметров. Альтернативным выбором может стать гибридная система e-Smart Hybrid, которая сейчас ставится на модели Rocky и другие популярные автомобили бюджетного суббренда Toyota.

Последовательный гибрид идеально подходит для малолитражных автомобилей, которые создаются для городской езды с частыми остановками и троганиями с места. Благодаря тому что система работает исключительно на электричестве, машина, оснащенная такой силовой установкой, плавно и бесшумно разгоняется, а также расходует минимум топлива.

В арсенал нового Daihatsu Mira e:S, по слухам, также должна войти система помощи водителю Smart Assist, которая включит в себя функции предотвращения столкновений, предупреждения о выезде за пределы полосы движения и подавления непреднамеренного ускорения.

Официальный дебют нового кей-кара «Дайхатсу» запланирован на 2027 год. Сколько будет стоить машина, пока неизвестно, но ее предшественник сейчас продается в Японии по базовой цене в 992 тысячи 200 иен, что эквивалентно сумме в 450 тысяч рублей.