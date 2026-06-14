Новый Lexus LX на неофициальных изображениях

Рендер: AutoYa

Внедорожник Lexus LX первого поколения дебютировал в середине 90-х и базировался на другом известном вездеходе Toyota Land Cruiser 80, фактически представляя его бейдж-инжиниринговую копию. Однако со второй генерации эта модель получила уникальные изменения во внешности, а затем и частично в «технике» по сравнению с актуальной линейкой Land Cruiser.

Сегодня на конвейере представлено четвертое поколение Lexus LX, которое дебютировало в 2021 году. Сейчас подходит период для планового рестайлинга этой модели, который, вероятно, состоится в 2027 году. Чего можно ждать от изменений во внешности знаменитого флагманского внедорожника премиального суббренда Toyota, накануне показали независимые дизайнеры «AutoYa».

Перемены в дизайне машины на рендерах оказались довольно сдержанными, характерными для рестайлингов, а не смены поколений. Виртуальный обновленный LX примерил новую сигнатуру фар с узкими блоками, новую графику дневных ходовых огней, увеличившуюся в размерах решетку радиатора с новыми горизонтальными ламелями, а также переделанные вентиляционные отверстия в бампере. Переделке подвергся даже капот, что нехарактерно для классических рестайлингов автомобилей.

Рендер: AutoYa

Сзади машина примерила другие задние фонари с более толстой светодиодной полосой, над которой расположилась большая надпись с названием марки.

Цифровые художники показали даже салон обновленного LX. Судя по тому, что у них получилось на рендерах, виртуальный рестайлинговый SUV-флагман Lexus может приобрести портретно-ориентированный мультимедийный дисплей на центральной консоли, новый руль, а также переделанные вентиляционные отверстия климатической системы.

Рендер: AutoYa

Учитывая характер обновления, шансы на то, что машина получит крупные улучшения в агрегатной части, невысоки. Сейчас Lexus LX продают с 3,4-литровым твин-турбированным мотором V6 на 409 лошадиных сил, а также с гибридной силовой установкой на базе этого же ДВС, максимальная отдача которой составляет 457 «сил».

С места до 100 километров в час гибридный рамный внедорожник разгоняется примерно за 6,4-секунды, что на 0,5-секунды быстрее, чем это делает неэлектрифицированный вариант этой модели.

История Lexus LX показывает, насколько осторожно премиальные бренды подходят к обновлению своих самых успешных моделей. Владельцы таких внедорожников редко требуют революционных перемен, поэтому производители предпочитают улучшать технологии, комфорт и оснащение, сохраняя узнаваемый образ автомобиля. Судя по рендерам, именно по этому пути собирается пойти и Lexus.

Тем временем недавно Lexus в четвертый год подряд был признан самым качественным премиальным брендом, о чем мы рассказывали подробно на этой неделе.