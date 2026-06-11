Роскошный автодом на базе MAN TGS 8x8 с террасой и спальней на крыше представлен в России

Фото: Volgatrade/Kung.ru

Несмотря на определенные проблемы со спросом на авторынке России, его нишевые сегменты по-прежнему проявляют живучесть. В частности, дома на колесах, количество моделей которых увеличивается в стране с каждым месяцем.

Компания Volgatrade, специализирующаяся на создании эксклюзивных автодомов, представила новый проект на базе грузового шасси MAN TGS 41.510 с колесной формулой 8×8. Машина сочетает возможности тяжелого экспедиционного транспорта с уровнем комфорта, который обычно встречается в дорогих гостиницах и яхтах.

Интерьер построен на сочетании натурального камня, шпона дуба, искусственного тика и зеркальных поверхностей. Центральное место занимает просторная гостиная с крупным угловым диваном, состоящим из 67 отдельных элементов. Также в жилом модуле предусмотрены полноценная спальня с двуспальной кроватью и трехслойным ортопедическим матрасом, отдельные душевая и санузел.

Коллаж: Daily-Motor. Фото: Volgatrade/Kung.ru

Кухонный блок оснащен бытовой техникой премиального уровня. В его состав вошли духовой шкаф Asko 5 в 1, посудомоечная машина Neff, встроенный холодильник Bosch, кофемашина DeLonghi, варочная панель Korting со встроенной вытяжкой, а также мойка и смеситель Omoikiri.

Одной из самых необычных деталей проекта стала большая откидная терраса по правому борту автодома. Она получила покрытие из искусственного тика, складные ограждения, диван и отдельный стол для отдыха.

Фото: Volgatrade/Kung.ru

Еще одно нестандартное решение расположено на крыше жилого модуля. Там установлена палатка с электроприводом, внутри которой размещено полноценное спальное место формата king-size.

Для длительных экспедиций машина получила три алюминиевых топливных бака объемом 570, 300 и 640 литров соответственно. Кроме того, на борту установлены два бака для чистой воды по 750 литров каждый.

Энергоснабжение обеспечивает комплекс на базе четырех солнечных панелей суммарной мощностью 2400 Вт, аккумуляторной батареи LiFePO4 емкостью 2100 А·ч, пары инверторов Victron Energy мощностью по 5000 Вт и дизельного генератора.

Автодом оборудован системой кондиционирования, дизельным отопителем Eberspacher, предпусковым подогревателем Binar, спутниковой связью через 4G-роутер, системой кругового обзора, беспроводной камерой заднего вида и телевизором LG OLED диагональю 77 дюймов.

Дополнительно автомобиль получил электрическую лебедку, усиленную защиту днища и топливных баков, экспедиционный багажник, систему подкачки шин и множество внешних светодиодных прожекторов, что делает его пригодным для эксплуатации вдали от цивилизации.

Сколько стоит все это удовольствие неизвестно. В отличие от других своих проектов разработчики автодома на базе MAN TGS 8×8 не указали его цену на своем официальном сайте, но если провести аналогию с другими похожими проектами компании, он вряд ли окажется дешевле 50 миллионов рублей.