Dacia Sandero Redust: Carpoint сделал популярный кросс-хэтчбек ближе к внедорожникам 

Фото: Carpoint

Dacia Sandero Stepway сложно назвать автомобилем, который всерьез претендует на внедорожные возможности. Машина базируется на простом Sandero, который, как и его собрат, хорошо известен в России. Stepway отличается увеличенным дорожным просветом и пластиковой защитой кузова, так что до славы Duster ему далеко.

Однако немецкое ателье Carpoint решило доработать Sandero Stepway, улучшив характеристики, которые делают его более продвинутым «внедорожником». Машина получила комплект доработок Redust, который призван сделать этот небольшой кросс-хэтчбек более практичным автомобилем для езды по бездорожью.

Самые важные изменения в этом проекте касаются высоты шасси. «Сандеро Степвей» получил лифт подвески на 30 мм спереди и 20 мм сзади. Кроме того, машину наделили 16-дюймовыми внедорожными колесными дисками, обутыми в покрышки Roadcrusa RA1100 AT.

Кроме того, румынскую 5-дверку оснастили практичным экспедиционным багажником на крыше. Полный привод, разумеется, отсутствует. Сейчас он есть только у полноценных кроссоверов Duster и Bigster.

Фото: Carpoint

Под капотом доработанных Sandero Stepway Redust располагается 3-цилиндровый турбомотор Eco-G рабочим объемом 1,2-литра. Двигатель способен работать как на бензине, так и на сжиженном газе. В случае с традиционным топливом его мощность составляет 114 лошадиных сил, а в варианте CNG – 122 л.с. В качестве трансмиссии предлагается только МКПП.

Проект Redust показывает, что для многих покупателей внедорожный образ автомобиля важен не меньше, чем наличие полного привода. В реальной жизни большинству водителей хватает увеличенного клиренса, внедорожных шин и дополнительной практичности, чтобы уверенно чувствовать себя на проселочных дорогах и в путешествиях.

Именно поэтому подобные версии становятся все популярнее даже среди моделей, которые изначально не создавались для серьезного бездорожья.

Интересно, что такой подход во многом перекликается с запросами российских автомобилистов. На многих рынках сегодня растет спрос не на полноценные внедорожники, а на относительно доступные автомобили с улучшенной геометрической проходимостью и более универсальным характером. Dacia Sandero Redust как раз демонстрирует, что иногда для этого достаточно грамотной доработки уже существующей модели.