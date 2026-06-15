Toyota обновит малоизвестный кроссовер Urban Cruiser Hyryder и добавит к нему 7-местную версию

В гамме SUV-моделей Toyota есть немало автомобилей, которые не известны широкому кругу покупателей. Так, к примеру, на рынках развивающихся стран сейчас продается «паркетник» Urban Cruiser Hyryder, который создавался как конкурент Hyundai Creta и Kia Seltos. Машина появилась в 2022 году и сейчас готовится к рестайлингу.

Обновление Toyota Urban Cruiser Hyryder намечено на 2026-2027 год. И пока о нем есть лишь скудные подробности. Предполагается, что такие кроссоверы получат слегка доработанный дизайн и ряд новых функций, но сохранят свое техническое оснащение.

Вседорожник, длина которого составляет 4,36-метра, а колесная база равна 2,6-метрам, сейчас продается в зависимости от рынка сбыта с несколькими вариантами двигателей. Один из них представляет собой мотор Suzuki K15C мощностью 102 лошадиные силы, агрегатированный со стартером-генератором, МКПП или 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Помимо него, машине положена гибридная силовая установка разработки Toyota с совокупной отдачей в 115 лошадиных сил и запасом хода на электротяге 25 километров.

Одновременно с рестайлинговым Urban Cruiser Hyryder идет разработка удлиненной 7-местной модификации этой модели, которая будет использовать те же самые двигатели, что и 5-местная версия. Главным отличием машины должны стать «растянутая» длина кузова и колесной базы, а также увеличенный задний свес для размещения сидений третьего ряда.

Снаружи такой кроссовер может получить раздельные фары, задние фонари, объединенные светодиодной полосой, а также мускулистый обвес.

Конфигурации сидений пока не раскрываются, но, скорее всего, в отдельных версиях «паркетнику» будет положен 6-местный салон с капитанскими креслами второго ряда. В оснащение таких автомобилей могут войти 10,25-дюймовая цифровая комбинация приборов, мультимедийная система, беспроводная зарядка для смартфона и набор систем безопасности Toyota Safety Sense.

Интересно, что Toyota Urban Cruiser Hyryder, даже несмотря на свое позиционирование как локальный продукт для небогатых стран, сейчас продается в России. Как удалось разузнать нашей редакции, машину продает один местный «серый» автосалон из Барнаула, который привез этот автомобиль из-за рубежа. За него он просит 3 миллиона 100 тысяч рублей.