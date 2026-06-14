Обновленный Lexus NX получит новый дизайн, а также улучшенную подвеску и управляемость

Рендер: Motor-Fan

Один из самых продаваемых кроссоверов в линейке компании Lexus – NX готовится к обновлению в середине жизненного цикла. От рестайлинга этой модели ждут ряда кардинальных изменений, которые «потянут» даже не на обновление, а на полноценную смену поколения.

Ожидается, что премьера нового Lexus NX состоится в октябре 2026 года. С модернизацией подвеска кроссовера будет улучшена, ради чего сейчас этот кроссовер активно обкатывается на трассе Нюрбургринг в Германии. В ходе испытаний проверяются его пружины и амортизаторы, которые должны сильно изменить поведение машины на дороге в пользу более спортивного.

От автомобиля ждут крупных перемен с точки зрения внешнего облика. Пока можно ориентироваться лишь на неофициальные рендеры, один из которых представлен на заглавном изображении в нашей статье. Цифровые дизайнеры прогнозируют, что машине перелицуют переднюю часть кузова.

Крупные изменения ждут головную оптику, решетку радиатора и бамперы, а также от боковины кузова с переделанными выштамповками крыльев и дверей. В итоге внешний облик машины должен оказаться еще более динамичным, чем был у ее предшественника.

Ключевой особенностью нового NX может стать появление в салоне современной бортовой системы Arene OS с быстрым откликом, интерфейсом в стиле смартфона и возможностью обновления «по воздуху».

Вслед за новым поколением Toyota RAV4, Lexus может внедрить в его премиального родственника гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от сети (PHEV) нового поколения. В нее войдет батарея большой емкости 22,7 кВт/ч. Суммарная мощность системы составит 329 лошадиных сил, а запас хода только на электричестве будет равен «вилке» от 137 до 151 километра.

Улучшения с точки зрения безопасности могут включить в себя модернизацию водительского ассистента Safety Sense+ 4.0. Дополнительно машине может достаться новая система DRS (подруливания задних колес).

Ранее мы также рассказывали о том, как может поменяться старший брат Lexus NX – Lexus RX. Его премьеру ждут в 2027 году.