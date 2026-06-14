В России продают легендарные прицеп-палатки «Скиф М1»: сколько стоит знаменитая техника из СССР сейчас

Несмотря на почтенный возраст, советский прицеп-палатку «Скиф М1» до сих пор можно купить в России. Мы изучили объявления на крупнейших классифайдах и выяснили, за какую сумму сегодня продают один из самых известных туристических прицепов времен СССР.
На сегодняшний день в РФ насчитывается порядка 40 предложений прицепов-палаток «Скиф М1». Объявления о продаже таких моделей можно найти по всей стране от Калининграда до Владивостока, но найти среди них экземпляры в идеальном состоянии практически невозможно. Что касается цен, то их разброс велик и зависит от состояния и наличия документов.
Наиболее сохранившиеся прицепы-палатки предлагаются к покупке за 200 тысяч рублей, в то время как сильно «потрепанные» активной эксплуатацией «Скифы М1» могут стоить всего 20 тысяч рублей и требуют восстановления.
«Скиф М1» выпускался еще в СССР и предназначался для комфортного отдыха на природе. В сложенном состоянии он представлял собой компактный одноосный прицеп, который без особых проблем могли буксировать многие легковые автомобили того времени.
Главная особенность конструкции заключалась в том, что после остановки прицеп за считанные минуты превращался в полноценный туристический лагерь с просторной палаткой и несколькими спальными местами.
Считается, что по уровню комфорта во время стоянки «Скиф М1» способен дать фору обычным туристическим палаткам. При этом такая техника не требует серьезных затрат на содержание, а большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно.
Но сегодня в России доступны уже гораздо более продвинутые автодома, которые представляют собой полноценное жилище на колесах с удобствами квартиры. Об одном из таких интересных проектов мы рассказывали недавно. Это автодом на базе MAN TGS 8×8 с террасой и спальней на крыше.