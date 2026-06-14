В России продают легендарные прицеп-палатки «Скиф М1»: сколько стоит знаменитая техника из СССР сейчас

Фото: Daily-Motor

Несмотря на почтенный возраст, советский прицеп-палатку «Скиф М1» до сих пор можно купить в России. Мы изучили объявления на крупнейших классифайдах и выяснили, за какую сумму сегодня продают один из самых известных туристических прицепов времен СССР.

На сегодняшний день в РФ насчитывается порядка 40 предложений прицепов-палаток «Скиф М1». Объявления о продаже таких моделей можно найти по всей стране от Калининграда до Владивостока, но найти среди них экземпляры в идеальном состоянии практически невозможно. Что касается цен, то их разброс велик и зависит от состояния и наличия документов.

Наиболее сохранившиеся прицепы-палатки предлагаются к покупке за 200 тысяч рублей, в то время как сильно «потрепанные» активной эксплуатацией «Скифы М1» могут стоить всего 20 тысяч рублей и требуют восстановления.

Фото из рекламы “Скиф М”

«Скиф М1» выпускался еще в СССР и предназначался для комфортного отдыха на природе. В сложенном состоянии он представлял собой компактный одноосный прицеп, который без особых проблем могли буксировать многие легковые автомобили того времени.

Главная особенность конструкции заключалась в том, что после остановки прицеп за считанные минуты превращался в полноценный туристический лагерь с просторной палаткой и несколькими спальными местами.

Фото из рекламы “Скиф М”

Считается, что по уровню комфорта во время стоянки «Скиф М1» способен дать фору обычным туристическим палаткам. При этом такая техника не требует серьезных затрат на содержание, а большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно.

Но сегодня в России доступны уже гораздо более продвинутые автодома, которые представляют собой полноценное жилище на колесах с удобствами квартиры. Об одном из таких интересных проектов мы рассказывали недавно. Это автодом на базе MAN TGS 8×8 с террасой и спальней на крыше.