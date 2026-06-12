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Единственный в своем роде суперкар Ferrari K23, существование которого окутано тайной

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Самый редкий экземпляр Ferrari был создан для одного частного коллекционера

Единственный в своем роде суперкар Ferrari K23, существование которого окутано тайной
Фото: Ferrari

Автомобили Ferrari чаще всего лимитированы, но, как правило, о каждом из них известно покупателям. Но даже когда компания из Маранелло пытается утаить свою разработку, о ней все равно со временем появляется информация в прессе.

Один из таких проектов является единственный в своем роде суперкар, который был создан в 2023 году. Машина разрабатывалась для одного важного клиента и обладала дизайном и технологиями, которые никогда не появятся на других автомобилях бренда.

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В техническую основу суперкара легли технологии из автоспорта, а внешность получилась настолько футуристичной, что автомобиль можно было легко спутать с концепт-каром.

Единственный в своем роде суперкар Ferrari K23, существование которого окутано тайной
Фото: Ferrari

Разработчиком машины является отдел спецпроектов Ferrari. Заказчик и нынешний владелец этой модели до сих пор остается загадкой, поскольку компания решила сохранить его имя в тайне.

По имеющимся данным, на завершение проекта ушло примерно 3 года. Сам автомобиль получил название KC23 и был создан на базе гоночного болида 488 GT3 Evo. Перед тем как отправить заказчику, его даже успели показать публике на фестивале скорости в Гудвуде. И все посетители этого мероприятия оказались поражены плавными линиями кузова, скрытыми вентиляционными отверстиями и впечатляющими пропорциями.

Дизайн суперкара был задуман таким образом, чтобы выглядеть максимально лаконично. При этом в оснащение этой модели вошла активная аэродинамика. К примеру, в KC23 инженеры из Маранелло задействовали моторизованные панели, которые могут открываться, когда мотору или тормозам требуется охлаждение. Инженерные решения, примененные в этой модели, были также взяты из автоспорта (в частности, со спортпрототипов GT3).

Единственный в своем роде суперкар Ferrari K23, существование которого окутано тайной
Фото: Ferrari

Поскольку KC23 создавался для единственного заказчика, Ferrari так и не раскрыла его технические характеристики. Они продолжают держаться в строжайшей тайне.

Но еще большим секретом является цена такого автомобиля. Впрочем, если верить оценкам экспертов, машина вряд ли оказалась дешевле 5 миллионов долларов (это около 360 миллионов 745 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Сейчас KC23 считается одним из самых редких и эксклюзивных автомобилей, когда-либо выпущенных культовой итальянской маркой, и машиной, которую большинство поклонников бренда смогут увидеть только на фотографиях и никогда – вживую.

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