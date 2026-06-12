В США подержанные Toyota RAV4 продают дороже новых

Фото: Toyota

Из-за дефицита новых автомобилей и недавнего резкого скачка международных цен на нефть на американском авторынке возникло крайне редкое явление, которое сильнее всего затронуло кроссовер Toyota RAV4. Этот популярный кроссовер сейчас продают в Штатах на вторичном рынке дороже, чем он стоит новым.

Речь идет о гибридной версии этой модели, которая обладает высокой топливной экономичностью. Покупатели буквально «выгребли» все складские запасы у дилеров, а с учетом того, что недавно Toyota внесла коррективы в производственную линию для RAV4, это сильно отразилось на его поставках.

Дефицит предложения создал большие очереди, а те, кто оказался не готов ждать, ринулись за этим кроссовером на вторичный рынок, но тут их ждал неожиданный сюрприз.

Владельцы подержанных гибридных «РАВ4» резко взвинтили цены на свои машины, поняв, что интерес к их автомобилям в последнее время резко вырос.

Если обратиться к официальным ценам, то недавно известный американский дилер CarMax, торгующий преимущественно подержанными автомобилями, выставил на продажу кроссовер RAV4 Hybrid XSE 2024 года выпуска с пробегом 46 тысяч километров за 46 тысяч 998 долларов (3,4-миллиона рублей). Это примерно на 8 тысяч долларов дороже (580 тысяч рублей), чем он стоил новым два года назад.

Чуть более свежий RAV4 Hybrid 2025 года с пробегом 10 тысяч км, но в варианте Limited, этот же автосалон оценил в 38 тысяч 735 долларов (2 миллион 800 тысяч рублей). Казалось бы, вот его нормальная цена, но как бы не так. Год назад, когда эту машину продавали новой, она была на 6 тысяч долларов (435 тысяч рублей) дешевле, чем стоит сейчас в б/у состоянии.

С учетом того, что цены на нефть в ближайшие месяцы вряд ли окажутся ниже, можно предположить, что интерес к гибридным Toyota RAV4 будет только расти, а значит, такие машины на «вторичке» будут стабильно дорожать даже по отношению к новым. И впоследствии эта же тенденция может затронуть другие популярные гибридные SUV этого сегмента, к примеру Honda CR-V Hybrid.