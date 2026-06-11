В России выставили на продажу «музейный сохран» ВАЗ-2109 по цене иномарки

Изображение: Daily-Motor

На российских онлайн-площадках появилось уникальное объявление, которое мгновенно приковало к себе внимание автоколлекционеров и любителей ностальгии. В продажу выставили хэтчбек ВАЗ-21093 в абсолютно безупречном, конвейерном состоянии.

Продавец заявляет, что перед нами настоящая «капсула времени», которая почти тридцать лет провела в сухом отапливаемом гараже. За редчайший экземпляр просят внушительные 1 миллион 800 тысяч рублей – сумму, за которую сегодня можно приобрести новую Lada Vesta в «топовой» комплектации или нового «китайца» в кузове седан.

В объявлении, размещенном на популярном отечественном классифайде, указано, что речь идет о «девятке» 1997 года выпуска. В комплекте с машиной продавец готов отдать покупателю: новые зеркала, дворники с поводками, брызговики и набор автомобилиста.

Изображение: Daily-Motor

В 90-х «АвтоВАЗ» при транспортировке все навесное оборудование складывал в багажник автомобилей. И, похоже, первый владелец этого ВАЗ-21093 так и не установил эти детали на машину.

Тот факт, что автомобиль не эксплуатировался полноценно, также подтверждает его символический пробег. На одометре автомобиля указано, что машина преодолела всего 913 километров.

Под его капотом размещен полуторалитровый карбюраторный бензиновый мотор мощностью 72 лошадиные силы. Двигатель работает в паре с 5-скоростной «механикой». Снаряженная масса хэтчбека составляет скромные 945 кг, а разгон с места до 100 км/ч по паспортным характеристикам занимает 14 секунд.

Почему эта «девятка» будет интересна для покупателей? Все дело в том, что подобные предложения на российском авторынке появляются крайне редко. С каждым годом отыскать такие «Лады» становится все сложнее, ведь большая часть из них уже находится в «непотребном» состоянии.

Вот только рассчитывать на то, что машину приобретет человек, который будет ее эксплуатировать в обычном режиме, не стоит. Скорее всего, автомобиль купят в инвестиционных целях для коллекции, ведь цены на такие машины с учетом их мизерного и сокращающегося количества с годами будут только расти.