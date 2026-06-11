Honda Vezel готовится к большому редизайну в 2028 году

Рендер: Response

Линейка моделей Honda с каждым годом включает в себя все больше SUV-моделей. Одним из относительно новых автомобилей компании в этом сегменте считается «паркетник» Vezel, известный также как HR-V.

Согласно новой бизнес-стратегии «Хонды», раскрытой недавно, следующее поколение Vezel будет представлено в 2028 году. На это указал официальный тизер, опубликованный пресс-службой японского автопроизводителя.

Эту информацию не могли не пропустить через себя местные СМИ, подготовившие первый рендер такого кроссовера после модернизации. Авторы изображения, работающие в портале «Response», полагают, что передняя часть кузова нового Honda Vezel получит трапециевидную радиаторную решетку, а также более изящные светодиодные фары.

Рендер: Response

Одновременно с этим, для повышения узнаваемости машине добавят бумерангообразные дневные ходовые огни. Вкупе с перелицованным передним бампером образ кроссовера станет более свежим и динамичным.

Боковины, скорее всего, останутся прежними. Даже ручки задних дверей по-прежнему будут скрываться в задних стойках, а над колесными арками сохранятся полукруглые выштамповки.

Инсайдеры полагают, что в арсенал нового Honda Vezel войдет силовая установка e:HEV следующего поколения, которая обеспечит машине улучшенную топливную экономичность на более чем 10% по сравнению с актуальным SUV. Если эта информация найдет подтверждение в реальности, то средний расход кроссовера составит примерно 3,7-литра бензина на 100 км пути.

Вместе со сменой силового агрегата Honda должна внести коррективы в систему полного привода этой модели. В версии 4WD «паркетник» получит сразу два электромотора на задней оси, а в самых дорогих комплектациях будет оснащен системой имитации спортивных переключений передач (S+Shift).

Безопасность машины будет улучшена добавлением в арсенал автомобиля системы помощи водителю, использующей вычислительные технологии искусственного интеллекта.

С ней новый Vezel «научится» точно оценивать ситуацию на дороге и сделает работу автоматизированной функции помощи водителю более плавной.

Удастся ли Honda с модернизацией Vezel (HR-V) сохранить популярность этой модели, которая сейчас является одной из самых продаваемых в SUV-линейке японского автопроизводителя, узнаем только через 1,5 года, когда состоится рыночный дебют этого автомобиля.