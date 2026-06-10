Toyota начала распродажу Crown Crossover и Crown Sport перед их обновлением

Фото: Toyota

Семейство автомобилей Toyota Crown готовится к незначительному обновлению. Японские дилеры объявили о распродаже таких машин, чтобы быстрее избавиться от складских запасов, и затем пополнить их рестайлинговыми моделями.

Ожидается, что первыми через мини-обновление пройдут модели Crown Crossover и Crown Sport. Дебют их модернизированных модификаций намечен на осень этого года. Оба автомобиля находятся на рынке уже на протяжении почти четырех лет, поэтому их рестайлинг был лишь вопросом времени.

Официальных подробностей о том, как поменяются Crown Crossover и Crown Sport с обновлением, пока нет, но японская пресса пишет, что существенных изменений в их внешнем виде ждать не стоит.

Перемены в этом незначительном рестайлинге, скорее всего, будут сосредоточены на интерьере, который должен последовать примеру Toyota RAV4 новой генерации с его планшетной мультимедийной системой под управлением новейшей операционной системы Arene OS.

Коллаж: Daily-Motor/Toyota

Кроме того, ожидается, что обновленные Crown Crossover и Crown Sport получат улучшенную активную безопасность.

Система помощи водителю будет модернизирована до последней версии TSS+ 4.0 с новыми функциями, включая систему экстренного торможения EDSS, систему подавления резкого ускорения и т. д., а также будут улучшены система предупреждения о движении спереди, система предупреждения о наличии объектов в слепой зоне SM и система помощи при смене полосы движения.

Но еще важнее будет то, что расположится в подкапотном пространстве таких машин. Ходят слухи, что новые Crown Crossover и Crown Sport будут укомплектованы 2,4-литровым турбогибридным мотором, развивающим порядка 340 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит системе полного привода E-Four, которая обеспечит машинам улучшенную производительность и управляемость.

Ситуация с Crown хорошо отражает современный подход Toyota к обновлению автомобилей. Если раньше рестайлинг ассоциировался в первую очередь с новым дизайном, то теперь производители все чаще делают ставку на программное обеспечение, мультимедийные системы и электронных помощников. Фактически автомобиль постепенно превращается в гаджет на колесах, который можно улучшать не только за счет «железа», но и благодаря новым цифровым функциям.

Показательно и то, что Toyota продолжает активно развивать семейство Crown, несмотря на его нишевый статус. Для японского автопроизводителя эта линейка остается своеобразной витриной технологий, многие из которых затем появляются в более массовых моделях марки.