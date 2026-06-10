Новый Toyota Harrier: «премиальный RAV4» показан на качественных концепт-артах

Рендер: Best Car

Кроссовер Toyota Harrier пребывает в своем актуальном на сегодняшний день четвертом поколении с далекого 2020 года. Машина построена на платформе TNGA GA-K и является родственником RAV4, представляя собой более премиальную версию этой модели.

Сейчас все идет к тому, чтобы Harrier сменил поколение. Ожидалось, что следующая генерация этой модели появится в 2028 году, но новые сведения, пришедшие из Японии, говорят о том, что премьеры автомобиля придется подождать чуть дольше.

Как сообщает портал «Best Car», опубликовавший также очередные рендерные концепт-арты этой модели, машина дебютирует не раньше 2029 года и кардинально поменяется внешне.

Рендер: Best Car

На цифровой визуализации, размещенной на странице этого журнала, машина предстала в совершенно новом внешнем виде и в форм-факторе, напоминающем кросс-купе Toyota Crown Sport.

«Премиальный RAV4», как его называют в Японии, получил двухуровневую головную оптику с узкими блоками ДХО и небольшими кластерами основных фар ниже в модернизированном бампере. Рельеф капота и боковин кузова сильно изменился, дверные ручки оказались встроены в кузов, а линия крыши стала более покатой в сравнении с предшественником.

Фото: Toyota

Как будет выглядеть салон нового Harrier, на рендерах не показали, но изменения в нем, скорее всего, в значительной степени будут идти по стопам родственного RAV4 нового поколения. Таким кроссоверам могут предложить мультимедийную систему на базе современной Arene OS, диагональ которой достигнет 12,9-дюймов. Связку ей составит 12,3-дюймовая цифровая панель приборов.

За счет увеличения размеров кузова и растяжения колесной базы, которая, как ожидается, прибавит до 2770 мм, внутри нового Toyota Harrier можно будет рассчитывать на дополнительное пространство для ног пассажиров заднего ряда.

Что касается агрегатных изменений, то здесь пока ничего не подтверждено официально. По слухам, приводить в движение этот кроссовер «Тойоты» предстоит полуторалитровому турбомотору мощностью порядка 180 лошадиных сил. Помимо него для машины могут предложить гибридную силовую установку на базе этого же ДВС, отдача которой достигнет 230 «сил». Тогда как в самой дорогой модификации с подключаемой гибридной системой PHEV производительность машины достигнет показателя в 315 л.с.

Новый Toyota Harrier в следующем поколении – это уже не просто «премиальный RAV4», а попытка переосмыслить сам формат среднеразмерного кроссовера. Судя по утечкам и концепт-артам, Toyota делает ставку не только на внешний эффект и купеобразный силуэт, но и на технологическое наполнение, которое постепенно становится ключевым фактором выбора.

Если текущие прогнозы подтвердятся, Harrier 2029 имеет все шансы выйти за рамки нишевого продукта и стать ориентиром в своем сегменте. Осталось дождаться серийной версии, чтобы понять: перед нами эволюция или настоящий шаг вперед для всей линейки Toyota.