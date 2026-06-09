Альтернативный Toyota Yaris для ЮВА готов к смене поколения

Рендер: Automachi

Toyota Yaris сегодня существует в двух вариациях – первая ориентирована на рынки Европы и Японии, тогда как вторая предназначена для стран Юго-Восточной Азии. Для второй подходит период плановой смены генерации. О том, по каким канонам пройдет эта модернизация, накануне рассказали инсайдеры, сопроводившие свою информацию рендерами.

Как утверждают эти источники, следующее поколение Toyota Yaris последует примеру Vios и будет построено на платформе DNGA, чем кардинально отличится от аналога для «Старого Света» и «Страны восходящего солнца», который базируется на «тележке» GA-B.

Колесная база машины увеличится с 2550 мм до 2620 мм, что приведет к прибавке в пространстве для ног пассажиров «галерки» и в багажнике.

Снаружи новые «Ярисы» для ЮВА могут отличиться более узкими фарами, крупными воздухозаборниками и агрессивным бампером, а также покатыми линиями кузова, создающими спортивный вид.

Сзади хэтчбека должен расположиться крупный светодиодный фонарь, растянувшийся на всю ширину багажника.

Рендер: Automachi

В салоне новому альтернативному Yaris, по слухам, предстоит повторить компоновку модели Vios, но с упором на оригинальность и горизонтальные линии. 5-дверке может достаться 3-спицевый руль, 7-дюймовый сенсорный мультимедийный экран, цифровая комбинация приборов и более качественные материалы отделки.

Ожидается, что силовая установка будет той же новой гибридной системой, что и у Yaris Cross Hybrid, включающей 1,5-литровый атмосферный двигатель, работающий в связке с электромотором и литий-ионной батареей.

Суммарная мощность такой связки составит 109 лошадиных сил. В сочетании с электронной бесступенчатой коробкой передач E-CVT средний расход топлива нового «Ярис» для ЮВА достигнет впечатляющих 3,8-литров на 100 километров.