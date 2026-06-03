Новое поколение Mazda 3 перейдет на гибридную тягу и появится в 2028 году

Фото: Mazda

Недавно японский автопроизводитель Mazda сменил поколение своей ключевой модели – кроссовера CX-5, а теперь готовится взяться за легковушки Mazda 3 и Mazda 6. Первая должна шагнуть в следующую генерацию в ближайшие годы. Накануне о ней были раскрыты свежие, но пока неофициальные подробности.

Mazda остается одной из немногих компаний, которая не спешит полностью переходить на электромобили и продолжает развивать двигатели внутреннего сгорания, хотя и с электрическим довеском. Судя по тому, что пишет японская пресса, новая Mazda 3 постарается совместить традиционный характер модели с современными гибридными технологиями и более высокой экономичностью.

Инсайдеры из Японии утверждают, что премьера нового поколения «тройки» состоится в 2028 году. Машина должна получить новый гибридный двигатель Skyactiv-Z, который как раз будет готов к тому времени и сначала дебютирует в свежем CX-5, а также обзавестись новым дизайном.

Новый бензиново-электрический силовой агрегат Mazda придет на смену актуальному мотору Skyactiv-G и отличится более высокой тепловой эффективностью и передовой технологией управления сгоранием, что позволит автомобилю расходовать меньше топлива и демонстрировать сниженные показатели уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.

Снаружи новые Mazda 3 могут выделиться более выразительным и динамичным внешним видом, по оформлению пересекающимся с тем, что все могли наблюдать в проекте кроссовера CX-5 третьей генерации. У своего родственника компактный седан может унаследовать широкую, низко расположенную решетку радиатора и вытянутые фары с двумя бумерангообразными светодиодами ДХО, а также основным блоком, расположенным ниже.

Бампер подвергнется такой же переделке, что и в случае с кроссовером, приобретя углубления по краям, а узкие задние фонари займут практически всю крышку багажника, оставив место лишь для небольшой надписи «MAZDA» по центру.

Внутри новая «тройка» должна удивить таким же технологически продвинутым салоном, как у CX-5, где все основные функции управления (в том числе климатической системой) «вшиты» в мультимедийную систему с большим планшетным экраном.

Ранее стало известно, что кроссовер Mazda CX-5, который окажется примером для новой Mazda 3, назвали в Японии одним из самых ценных. Местные эксперты подсчитали, что за 5 лет такие машины дешевеют менее чем на 50%.