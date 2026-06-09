Новый Mitsubishi Pajero Mini возродили на изображениях независимых дизайнеров

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

В конце мая этого года Mitsubishi анонсировала план по развитию своей линейки моделей на ближайшие годы, а также подтвердила план по возрождению внедорожника Pajero. Это не могло не стать причиной появления очередных слухов на тему возвращения в строй младшего брата этой модели – Pajero Mini.

Первая генерация мини-версии «Паджеро» появилась в 1994 году и пользовалась большой популярностью даже на фоне своего крупного родственника. В 1998 году Mitsubishi представила второе поколение Pajero Mini, которое соответствовало расширенным стандартам для сегмента кей-каров. Но с каждым годом машина устаревала, а на разработку ее преемника ресурсов и желания у компании не хватало, поэтому летом 2012 года «Паджеро Мини» был снят с конвейера.

Тизер: Mitsubishi

Четырнадцать лет спустя, 29 мая 2026 года, Mitsubishi представила новую среднесрочную и долгосрочную стратегию развития модельного ряда до 2030 года, анонсировав запуск нового Pajero на осень 2026 года. На одном из слайдов, посвященных этим планам, промелькнул автомобиль, обозначенный как «Компактный внедорожник». Многие восприняли это как намек на возрождение Pajero Mini.

Как мог бы выглядеть такой автомобиль сегодня, показали независимые цифровые художники. В своей работе они, очевидно, опирались на сегмент кей-каров, в частности на модель Mitsubishi eK Wagon. Ранее ходили слухи, что новый «Паджеро Мини» будет построен на платформе именно этого компакта, который также является основой для современного кей-вэна Delica Mini.

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Машина на рендерах получила узкие блоки дневных ходовых огней, круглые основные блоки фар, а также решетку радиатора, оформленную в стиле большой буквы «X». Дополнили образ новинки серебристые накладки на переднем бампере и дверях, а также так называемая «парящая крыша» (эффект, создаваемый черной накладкой на задних стойках кузова).

В случае, если Mitsubishi действительно собирается дать новому Mitsubishi Pajero «зеленый свет», а сам такой внедорожник станет перелицованной копией eK X, такой автомобиль будет приводиться в движение максимальным по рабочему объему для сегмента кей-каров 0,66-литровым бензиновым двигателем в атмосферном и турбированном вариантах. У машины будет полноприводная версия, а сама система 4WD почти наверняка будет сильно модернизирована в сравнении с оригиналом.

Впрочем, пока нужно дождаться премьеры и старта продаж классического большого Pajero. Как мы рассказывали накануне, его рыночный дебют запланирован на начало 2027 года.